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Самое длинное лунное затмение 21 века произойдет в июле этого года

28.06.2018 07:34 — Разное | Партизан  
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В восточном полушарии в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в XXI веке.

Об этом сообщает EarthSky. 

Полное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа 55 минут. Затмение будет долгим, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра, которая даст Луне "кровавый" красноватый блеск. 

Полнолуние в июле пройдет одновременно с его апогеем Луны - когда она находится в высшей точке лунной орбиты. Поэтому это будет "самая маленькая" полная Луна (она будет находиться в самой отдаленной по отношению к Земле точке) и самое длинное лунное затмение, поскольку Луна будет дольше проходить через тень Земли. 

По информации специалистов, затмение начнется в 21.24. В 22.30 Луна полностью войдет в тень Земли и станет красной. Пик затмения будет в 23.22, а в 00.13 это явление закончится.

 
 
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В восточном полушарии в ночь на 28 июля можно будет наблюдать лунное затмение, которое станет самым длинным в XXI веке.
 
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