Самое длинное лунное затмение 21 века произойдет в июле этого года

Об этом сообщает EarthSky.





Полное затмение продлится 1 час 43 минуты, а частичное, которое происходит до и после полной фазы затмения, продлится 3 часа 55 минут. Затмение будет долгим, потому что Луна пройдет непосредственно в темной зоне тени Земли, известной как Умбра, которая даст Луне "кровавый" красноватый блеск.





Полнолуние в июле пройдет одновременно с его апогеем Луны - когда она находится в высшей точке лунной орбиты. Поэтому это будет "самая маленькая" полная Луна (она будет находиться в самой отдаленной по отношению к Земле точке) и самое длинное лунное затмение, поскольку Луна будет дольше проходить через тень Земли.





По информации специалистов, затмение начнется в 21.24. В 22.30 Луна полностью войдет в тень Земли и станет красной. Пик затмения будет в 23.22, а в 00.13 это явление закончится.



