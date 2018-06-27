Cотрудник НИИ скорой помощи им.Джанелидзе: Марадона — обычный наркоман, абсолютно неадекватный

Коллега врачей, которые оказывали аргентинцу помощь, рассказал "Пятому каналу", какие процедуры футболисту сделали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, и как спортсмен вел себя во время их проведения.





По словам сотрудника скорой, причина гиперактивности и последующего ухудшения здоровья Марадоны кроется в приеме наркотических веществ:





"Паника, легенда, легенда, а на самом деле — обыкновенный наркоман. Давно же про это известно. Абсолютно неадекватный. То веселился, то еще чего-то. Но врачам по барабану Марадона — не Марадона, человек и человек. Лекарство ввели для очищения организма и все".





Где сейчас находится председатель правления брестского "Динамо" — достоверно неизвестно. По данным некоторых СМИ, он уже покинул Петербург и перелетел на частном самолете в Москву.



