ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Cотрудник НИИ скорой помощи им.Джанелидзе: Марадона — обычный наркоман, абсолютно неадекватный

28.06.2018 07:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
На матче Аргентины с Нигерией в Петербурга 57-летний Диего Марадона привлек к себе не меньше внимания, чем Месси и его команда. Знаменитый аргентинец растянул на VIP-трибуне баннер со своим изображением, кричал и поднимал руки к небесам, показывал неприличные жесты и даже заснул. В результате, Марадоне пришлось вызывать медиков.

Коллега врачей, которые оказывали аргентинцу помощь, рассказал "Пятому каналу", какие процедуры футболисту сделали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, и как спортсмен вел себя во время их проведения. 

По словам сотрудника скорой, причина гиперактивности и последующего ухудшения здоровья Марадоны кроется в приеме наркотических веществ: 

"Паника, легенда, легенда, а на самом деле — обыкновенный наркоман. Давно же про это известно. Абсолютно неадекватный. То веселился, то еще чего-то. Но врачам по барабану Марадона — не Марадона, человек и человек. Лекарство ввели для очищения организма и все".

Где сейчас находится председатель правления брестского "Динамо" — достоверно неизвестно. По данным некоторых СМИ, он уже покинул Петербург и перелетел на частном самолете в Москву.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На матче Аргентины с Нигерией в Петербурга 57-летний Диего Марадона привлек к себе не меньше внимания, чем Месси и его команда. Знаменитый аргентинец растянул на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названы богатейшие семьи мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Свислочская газета
Слуцк Город

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика