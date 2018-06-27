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Cотрудник НИИ скорой помощи им.Джанелидзе: Марадона — обычный наркоман, абсолютно неадекватный
На матче Аргентины с Нигерией в Петербурга 57-летний Диего Марадона привлек к себе не меньше внимания, чем Месси и его команда. Знаменитый аргентинец растянул на VIP-трибуне баннер со своим изображением, кричал и поднимал руки к небесам, показывал неприличные жесты и даже заснул. В результате, Марадоне пришлось вызывать медиков.
Коллега врачей, которые оказывали аргентинцу помощь, рассказал "Пятому каналу", какие процедуры футболисту сделали в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе, и как спортсмен вел себя во время их проведения.
По словам сотрудника скорой, причина гиперактивности и последующего ухудшения здоровья Марадоны кроется в приеме наркотических веществ:
"Паника, легенда, легенда, а на самом деле — обыкновенный наркоман. Давно же про это известно. Абсолютно неадекватный. То веселился, то еще чего-то. Но врачам по барабану Марадона — не Марадона, человек и человек. Лекарство ввели для очищения организма и все".
Где сейчас находится председатель правления брестского "Динамо" — достоверно неизвестно. По данным некоторых СМИ, он уже покинул Петербург и перелетел на частном самолете в Москву.
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На матче Аргентины с Нигерией в Петербурга 57-летний Диего Марадона привлек к себе не меньше внимания, чем Месси и его команда. Знаменитый аргентинец растянул на...
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