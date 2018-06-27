Названы богатейшие семьи мира

В перечень попали только те семейства, в которых состояние передавалось по наследству хотя бы один раз.





На первом месте в рейтинге - семья Уолтон, контролирующая сеть супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в $151,5 млрд.





Вторыми стали братья Чарльз и Дэвид Кох (98,7 млрд). Их отец Фред Кох основал в 1940 году будущую американскую корпорацию Koch Industries.





Третье место заняли потомки Фрэнка Марса - основателя компании Mars, производящей одноименные шоколадные батончики и другие продукты.





Их собственность оценивается в 89,7 миллиарда долларов.





Также в десятку вошли три бельгийские семьи, владеющие пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev, наследники основателя модного бренда Hermes Тьерри Эрмеса, владельцы Chanel братья Ален и Джерард Вертхаймеры, индийские владельцы промышленной группы Reliance Industries, семья Квандт, которой принадлежит BMW, семейство Каргилл, владеющее корпорацией Cargill Inc. и немецкие хозяева фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.





«Источник этих богатств разнообразен, а их масштаб поражает - больше, чем рыночная капитализация Apple, все депозиты Citigroup или ВВП Индонезии», - пишут авторы рейтинга.