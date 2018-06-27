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Названы богатейшие семьи мира

28.06.2018 07:17 — Разное | Партизан  
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Издание Bloomberg опубликовало список 25 самых богатых в мире семей с общим состоянием свыше $1,1 трлн.

В перечень попали только те семейства, в которых состояние передавалось по наследству хотя бы один раз.

На первом месте в рейтинге - семья Уолтон, контролирующая сеть супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в $151,5 млрд.

Вторыми стали братья Чарльз и Дэвид Кох (98,7 млрд). Их отец Фред Кох основал в 1940 году будущую американскую корпорацию Koch Industries.

Третье место заняли потомки Фрэнка Марса - основателя компании Mars, производящей одноименные шоколадные батончики и другие продукты.

Их собственность оценивается в 89,7 миллиарда долларов.

Также в десятку вошли три бельгийские семьи, владеющие пивоваренной компанией Anheuser-Busch InBev, наследники основателя модного бренда Hermes Тьерри Эрмеса, владельцы Chanel братья Ален и Джерард Вертхаймеры, индийские владельцы промышленной группы Reliance Industries, семья Квандт, которой принадлежит BMW, семейство Каргилл, владеющее корпорацией Cargill Inc. и немецкие хозяева фармацевтической компании Boehringer Ingelheim.

«Источник этих богатств разнообразен, а их масштаб поражает - больше, чем рыночная капитализация Apple, все депозиты Citigroup или ВВП Индонезии», - пишут авторы рейтинга.
 
 
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Издание Bloomberg опубликовало список 25 самых богатых в мире семей с общим состоянием свыше $1,1 трлн.
 
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