Безлимит или небезлимит? Сравниваем анлимы от МТС, velcom и life:)

Большинство тарифов всех белорусских сотовых операторов идут с какими-либо ограничениями — по количеству включенных минут, интернет-трафика и так далее. Мы решили сравнить актуальные безлимитные предложения МТС, velcom и life:), чтобы вы смогли выбрать для себя лучший тариф, чтобы «вообще не париться». Самое главное, что мы хотели выяснить, — это реально ли безлимитны операторские безлимиты, какие в них есть «подводные камни» и ограничения.

В подборке есть как тарифы с полным анлимом (звонки, SMS и интернет), так и «почти безлимиты» с бесконечным трафиком — ведь звонить сейчас комфортно и через мессенджеры.





МТС

Безлимитище

Описание. Само название тарифа говорит о том, что перед нами безлимит. Однако речь касается лишь интернет-трафика лишь при использовании интернета со смартфона (зато тут без ограничений), раздать бесплатно в сутки можно только 50 МБ.

SMS будут платными, а на все сети (в том числе МТС) выделено 400 минут.

Стоимость в месяц — 16,37 руб.

Дополнения. «Безлимитище» можно сделать безлимитнее, добавив пакет «5 любимых номеров во все сети» (анлим звонков на 5 любых белорусских номеров) стоимостью 5,5 рублей в месяц.

Кроме того, в случае необходимости, интернет можно безлимитно раздавать. Стоит это 0,5 руб в день.

Акции. Для новых клиентов абонплата первые 90 дней составляет 12,9 рублей в месяц, а безлимит на 5 любимых номеров во все сети за 0 рублей бесплатен 3 календарных месяца с момента подключения.

Ограничения. На этом тарифе вы не сможете пользоваться файлообменными сетями (торрентами), а при просмотре видео онлайн максимальное качество возможно в формате HD (720р).

Абсолют

Описание. Если вам нужен настоящий безлимит (и у вас нет стеснения в финансах), то у МТС есть для вас «Абсолют». Здесь безлимитно все — от звонков по Беларуси, до SMS во все сети и интернет-трафика. Бонус — бесплатный золотой/бриллиантовый/платиновый номер и персональное обслуживание. Кроме того, каждый месяц дается 200 минут на звонков за границу (в любые страны мира).

Стоимость в месяц — 133,9 руб.

Ограничения. Нет.





velcom

Smart Бесконечный

Описание. Как и в случае с «Безлимитищем», это опять же не полный безлимит. В абонентскую плату включен анлим интернета (в том числе и его раздача), анлим звонков и SMS внутри сети. Впрочем, на другие сети по Беларуси в месяц дается 1000 минут (16 часов 40 минут), что можно считать «почти анлимом». Бонус — 60 каналов в voka ТВ.

Стоимость в месяц — 56,02 руб.

Ограничения. В правилах оказания услуг по тарифу прописано, что «при использовании в течение календарного месяца более 100 ГБ интернет-трафика скорость доступа в интернет ограничивается. Ограничение снимается 1 числа следующего месяца». Насколько будет снижена скорость, оператор в правилах не говорит.

Бизнес-класс

Описание. Гораздо более дорогой тариф, который зато вполне можно назвать «настоящим безлимитом».

Здесь безлимитный интернет-трафик (можно раздавать), безлимит звонков по Беларуси, а также безлимит SMS внутри сети (если вдруг вы ими по-прежнему пользуетесь).

Кроме того, Бизнес-класс включает 300 минут звонков в Европу и СНГ, ограниченное количество каналов VOKA ТВ (60), а также более выгодные тарифы на международные звонки и роуминг.

При подключении предлагается выбор платинового, бриллиантового, золотого номера со скидкой, а выбор серебряного, бронзового или любого другого номера, доступного для подключения, и вовсе бесплатно.

Разумеется, что за полный безлимит нужно заплатить.

Стоимость в месяц — 112,15 руб.

Ограничения. Нет.





life:)

Безлимит на всё

Описание. Немного «читерный», зато полный безлимит оператора — на звонки по стране, SMS и интернет.

Главная «фишка» тарифа в том, что подключиться на него нельзя — он предоставляется только тем, кто переносит свой номер в сеть life:) из velcom или МТС. При этом здесь самая низкая абонплата среди всех существующих в Беларуси полных безлимитов.

Стоимость в месяц (30 дней) — 16,9 руб.

Акции. Первые шесть периодов (по 30 дней) абонентская плата составляет 12,9 рублей в 30 дней.

Ограничения. Первые 100 ГБ трафика предоставляются без ограничения скорости, свыше 100 ГБ — с максимальной скоростью 512 Кбит/с, а скачивание/раздача файлов в торрентах становится недоступной.

Кроме того, абонент обязуется пользоваться тарифом не менее 6 месяцев (если происходит смена тарифа или договор закрывается, нужно вернуть скидку за абонплату).

Если по истечении 30-дневного периода на счете абонента нет нужной суммы (абонплаты на следующий период — 12,9 или 16,9 рублей), безлимит приостанавливается, и звонки/SMS/интернет начинают тарифицироваться.