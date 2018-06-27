"Не каждая девушка сможет так". Посмотрите, какой макияж сделал себе подросток-визажист

Шотландцу Джеку Смиту всего 16 лет, но он уже может соревноваться с профессиональными визажистами в нанесении макияжа. Фотографии с идеальным мейкапом принесли парню известность, а вместе с ней и много хейтинга (от англ. hating — слово означает ненависть) в соцсетях. Но Джеку нравится, ведь поклонников у него тоже немало.

Публикация от jacksmithmakeup (@jacksmithmakeup) 10 Июн 2018 в 3:32 PDT

Подросток из Шотландии Джек Смит прославился в 16 лет как мастер макияжа, который сможет сделать не каждая девушка. В конце июня Джек опубликовал на своей странице в твиттере рекламный пост, в котором за 15 фунтов пообещал сделать желающим идеальный мейкап. У твита была лишь одна особенность — в качестве примера парень выложил свои собственные фото.

Публикация от jacksmithmakeup (@jacksmithmakeup) 23 Май 2018 в 8:52 PDT

За несколько дней пост получил пять с половиной тысяч лайков и полторы тысячи ретвитов. В большей степени способности Джека к укладке и макияжу оценили девушки.













Джек предложил подписчикам оценить и другие свои работы.

Конечно, не обошлось и без отрицательных мнений. По словам Джека, на него ополчилось немало пользователей, а в некоторых комментариях люди прямо убеждали его совершить самоубийство.

Парень начал увлекаться макияжем, после того как увидел работы американского певца и стилиста Джеффри Стара. Знаменитость носит длинные волосы и яркий макияж, что впечатлило Джека.

— Я начал делать макияж, когда увидел на YouTube видео Джеффри Стара и захотел попробовать это на себе. Он вдохновлял меня очень долго, и лишь мысли о нем поддерживали меня на протяжении негативной реакции, которую я получил на свой пост.

Да, это тоже фото парня, и вблизи его макияж не менее хорош.

Публикация от jacksmithmakeup (@jacksmithmakeup) 25 Фев 2018 в 2:51 PST

Подросток никогда не обращался к стилистам или визажистам и всему, что умеет, учился сам. Среди причин своего успеха Джек называет волю и уверенность в выбранном пути.

— Я всегда говорю, что лишь практика позволяет прийти к совершенству, ведь я художник-самоучка. Советую другим парням, которые хотят попробовать макияж, сделать это! Не обращайте внимания на комментарии, полные ненависти. Когда люди видят, как кто-то делает что-то хорошее, они пытаются сбить человека с его пути. Будьте сильными.

Немалое влияние на Джека оказывала его личная группа поддержки. Парень признается, что до судьбоносного поста поклонников у него было не так много.

— Я бы не смог пройти через всё это без помощи и поддержки моей семьи. И я поражен теми откликами, которые получаю в интернете. Для меня это так ново, но я рад, что заслужил признание от людей со всего мира.