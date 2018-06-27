Этой ночью под Минском наблюдали серебристые облака

В паблике «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM рассказали , как под Минском, в поселке Ратомка, наблюдали серебристые облака.

«27 июня в Ратомке серебристые облака наблюдались уже сразу после 23.00, но, в отличие от прошлых их появлений, на этот раз их было видно не у горизонта, а значительно выше! Облака переливались разнообразными волнами и серебристыми дугами и хорошо были заметны невооруженным глазом!», — говорится в сообщении.



Здесь и далее фото ASTROBEL TEAM













Серебристые облака (мезосферные облака или ночные светящиеся облака) — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные и самые высокие облака, возникающие на высоте 76−85 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках. Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.