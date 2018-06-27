ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Этой ночью под Минском наблюдали серебристые облака

28.06.2018 08:19 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В паблике «ВКонтакте» ASTROBEL TEAM рассказали, как под Минском, в поселке Ратомка, наблюдали серебристые облака.

«27 июня в Ратомке серебристые облака наблюдались уже сразу после 23.00, но, в отличие от прошлых их появлений, на этот раз их было видно не у горизонта, а значительно выше! Облака переливались разнообразными волнами и серебристыми дугами и хорошо были заметны невооруженным глазом!», — говорится в сообщении.


Здесь и далее фото ASTROBEL TEAM






Серебристые облака (мезосферные облака или ночные светящиеся облака) — сравнительно редкое атмосферное явление. Это крайне разреженные и самые высокие облака, возникающие на высоте 76−85 км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках. Удалось доказать, что аналогичные явления имеют место и на других планетах, в частности, на Марсе.

Читайте также:

Под Минском наблюдали «зенитную дугу»

 
 
Ссылка на источник 96
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Они были хорошо заметны невооруженным глазом.
 
Новости дня
Новости разные
 
За гранью: В Беларуси выросло количество людей, живущих менее, чем на 50 USD в месяц
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика