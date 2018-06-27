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В Гродно могут начать летать европейские лоукосты

28.06.2018 08:14 — Разное | Аргументы и факты  
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В Гродно могут начать летать европейские лоукосты
Фото из открытых источников

«Гродненский аэропорт мы рассматриваем для привлечения лоукост-компаний. Предприятие «Белаэронавигация», которому принадлежит этот аэропорт, ведет переговоры», - слова заместителя министра транспорта и коммуникаций Алексея ЛЯХНОВИЧА приводит БЕЛТА

В Гродно могут начать летать европейские лоукосты Директор аэропорта "Минск": лоукост-компании просятся к нам

Речь идет о европейских авиакомпаниях, например, AirBaltic. Также есть протокол о намерениях, подписанные документы, в том числе с польскими авиакомпаниями.

В 2017 году в региональных воздушных гаванях было обслужено 75 тыс. пассажиров, в этом году ожидается около 100 тыс.

 
Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент ведутся переговоры о привлечении лоукостов в Беларусь.
 
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