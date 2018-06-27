​Систему централизованного оповещения граждан сегодня проверят в Бресте

С 10 до 11 утра будут внезапно включаться сирены, проводиться тестовое оповещение по телевидению и через рекламные табло на улицах.

Кроме того, спасатели проведут учебный перехват радиочастот. В региональном управлении МЧС просят горожан и жителей Брестской области с пониманием отнестись к проверке и соблюдать спокойствие.