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Систему централизованного оповещения граждан сегодня проверят в Бресте
С 10 до 11 утра будут внезапно включаться сирены, проводиться тестовое оповещение по телевидению и через рекламные табло на улицах.
Кроме того, спасатели проведут учебный перехват радиочастот. В региональном управлении МЧС просят горожан и жителей Брестской области с пониманием отнестись к проверке и соблюдать спокойствие.
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С 10 до 11 утра будут внезапно включаться сирены, проводиться тестовое оповещение по телевидению и через рекламные табло на улицах.
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