​Миграция, безопасность, выполнение минских соглашений: в Брюсселе открывается саммит ЕС

Выполнение минских соглашений – один из ключевых вопросов, которые обсудят сегодня на саммите Евросоюза. Перед европейским советом отчитаются канцлер Германии и президент Франции.

Основной темой на переговорах в Брюсселе, как ожидается, станет мигрантский вопрос. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются в очередной раз урегулировать кризис, который длится вот уже три года. Пока никаких практических договорённостей достичь не удалось.

Решить проблему мигрантов во многом не получается из-за разных взглядов европейских стран. К примеру, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов.