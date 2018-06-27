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Миграция, безопасность, выполнение минских соглашений: в Брюсселе открывается саммит ЕС
Выполнение минских соглашений – один из ключевых вопросов, которые обсудят сегодня на саммите Евросоюза. Перед европейским советом отчитаются канцлер Германии и президент Франции.
Основной темой на переговорах в Брюсселе, как ожидается, станет мигрантский вопрос. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза попытаются в очередной раз урегулировать кризис, который длится вот уже три года. Пока никаких практических договорённостей достичь не удалось.
Решить проблему мигрантов во многом не получается из-за разных взглядов европейских стран. К примеру, Польша, Венгрия, Чехия и Словакия выступают против любых схем обязательного распределения мигрантов.
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Выполнение минских соглашений – один из ключевых вопросов, которые обсудят сегодня на саммите Евросоюза.
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