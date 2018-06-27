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"Картина из супермаркета особенно нравится гостям". Читатели - о дизайне своей квартиры
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О дизайне своей квартиры нам рассказала читательница Алена:
— Еще год назад мы жили в «однушке». Потом узнали, что ждем ребенка, и решили купить квартиру попросторнее. Наше новое жилье находится на восьмом этаже — из его окон прекрасный вид на центр Витебска. У квартиры нестандартная планировка:
От предыдущих хозяев нам достался вполне сносный ремонт, а именно: ровные стены, обои под покраску, гипсокартонные потолки и ламинат. После покупки квартиры средств оставалось немного. Мы решили сделать ремонт в два этапа. Сейчас закончили первый: коридор, совмещенная с кухней гостиная и спальня. Прежние потолки и ламинат мы оставили, чтобы сэкономить и время, и деньги. Дизайн квартиры я разрабатывала сама — муж был прорабом-исполнителем.
Квартира, хоть и достаточно просторная по нашим меркам, создает впечатление единого пространства. Все двери выходят в гостиную. Кажется, что в любой точке квартиры ты видишь эту комнату полностью. Поэтому, когда мы выбирали стиль каждого помещения, хотели сохранить целостность всей композиции.
Цвет стен я выбрала светло-серый — он служит единым фоном. Мебель — белая с небольшими акцентами из дерева. Хотелось уюта: этот материал добавляет его, но не перетягивает на себя внимание. В качестве ярких акцентов выступили оттенки зеленого, бирюзовый, цвет морской волны.
Незахламленная и нескучная «скандинавия» — вот к чему я стремилась. А теперь расскажу подробнее о каждой комнате.
Главная фишка спальни — это вид из окон, поэтому ни о каких шторах не могло идти и речи.
От утреннего солнышка прячемся с помощью рольштор, а в остальное время любуемся рекой и проспектом. Растение тут стоит не просто так: хотелось добавить «природы».
Картина над изголовьем кровати особенно нравится гостям, хотя была случайно куплена в супермаркете.
Гостиная отделена от спальни раздвижными дверьми. Они достались нам от прежних хозяев. Так как днем эти двери всегда открыты, я добавила парочку перекликающихся деталей: одинаковые вазоны и шторы.
Хотелось, чтобы кухонный гарнитур был максимально функциональным и при этом больше напоминал обычную мебель для гостиной. Поэтому у нас встроенный холодильник, крупные матовые фасады без ручек, а микроволновка и мультиварка спрятаны «за углом».
Из техники покупали только варочную панель и вытяжку, остальное перевезли из старой квартиры. Вместо керамической плитки установили белые скинали. Обеденная зона сложилась из оставшегося пространства.
В коридоре хотелось сочетать несочетаемое: спрятать вещи и одновременно получить к ним быстрый доступ, отказаться от зеркальных шкафов, но иметь возможность рассмотреть себя перед выходом во весь рост. Мы пришли к такому решению: установили двери-купе матового белого цвета. Они отделили пространство с зеркалом во весь рост и таким образом получилась целая гардеробная. Но это помещение еще нужно доделывать.
После рождения малыша планируем поменять входную дверь и отремонтировать оставшиеся комнаты: детскую, ванную и гардеробную. Расскажу о том, сколько потратили на первом этапе ремонта:
отделочные работы во всех комнатах — 800 BYN;
комод и тумбочка в спальню — 560 BYN;
кровать — 700 BYN;
шкаф, изготовленный под заказ — 680 BYN;
шторы, пошитые самостоятельно — 200 BYN;
рольшторы (6 шт.) — 100 BYN;
картина — 70 BYN;
вазон — 70 BYN;
ковер-шкура — 30 BYN;
тумба в гостиную — 240 BYN;
ручки для тумбы (4 шт.) — 40 BYN;
картина в гостиную — 70 BYN;
ковер — 150 BYN;
двери и их установка — около 1000 BYN;
люстра — 80 BYN;
кухонная мебель и скинали — 5600 BYN;
варочная панель и вытяжка — 1400 BYN;
раковина и смеситель — 500 BYN;
рамки для фото — 30 BYN;
часы — 25 BYN;
кухонный стол — 190 BYN;
кухонные стулья — 60 BYN;
светильники — 50 BYN;
прихожая с системой раздвижных дверей — 1100 BYN;
зеркало — 95 BYN;
Итого: 13 840 BYN.
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Рассказываем о дизайне просторной квартиры с нестандартной планировкой. *Партнерский материал
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