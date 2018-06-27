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"Картина из супермаркета особенно нравится гостям". Читатели - о дизайне своей квартиры

28.06.2018 08:30 — Разное | Tut.by  
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Вместе c универсальным сайтом по поиску недвижимости BIR.BY мы продолжаем конкурс «Моя квартира — мой дизайн». Напомним, в нем соревнуются участники, которые могут поделиться общей концепцией стиля своего жилья. Сегодня рассказываем дизайне квартиры с нестандартной планировкой и красивым видом из окна.

Хотите поделиться своей историей ремонта и получить шанс выиграть 500 рублей? Пишите на kvartira@tutbymedia.by с пометкой «Моя квартира».

Напоминаем, что необходимо вложить в письмо:

— текст в формате .doc;
— горизонтальные фотографии в формате .jpg или .jpeg (не коллажи) — 5−15 штук, максимальный размер по большей стороне снимка — 1200 пикселей (принимаем не ссылки для скачивания, а прикрепленные файлы);
— план комнаты или квартиры — с ним проще понимать точки съемок.

Остальные условия вы можете прочитать в анонсе.

О дизайне своей квартиры нам рассказала читательница Алена:

— Еще год назад мы жили в «однушке». Потом узнали, что ждем ребенка, и решили купить квартиру попросторнее. Наше новое жилье находится на восьмом этаже — из его окон прекрасный вид на центр Витебска. У квартиры нестандартная планировка:


От предыдущих хозяев нам достался вполне сносный ремонт, а именно: ровные стены, обои под покраску, гипсокартонные потолки и ламинат. После покупки квартиры средств оставалось немного. Мы решили сделать ремонт в два этапа. Сейчас закончили первый: коридор, совмещенная с кухней гостиная и спальня. Прежние потолки и ламинат мы оставили, чтобы сэкономить и время, и деньги. Дизайн квартиры я разрабатывала сама — муж был прорабом-исполнителем.

Квартира, хоть и достаточно просторная по нашим меркам, создает впечатление единого пространства. Все двери выходят в гостиную. Кажется, что в любой точке квартиры ты видишь эту комнату полностью. Поэтому, когда мы выбирали стиль каждого помещения, хотели сохранить целостность всей композиции.


Цвет стен я выбрала светло-серый — он служит единым фоном. Мебель — белая с небольшими акцентами из дерева. Хотелось уюта: этот материал добавляет его, но не перетягивает на себя внимание. В качестве ярких акцентов выступили оттенки зеленого, бирюзовый, цвет морской волны.


Незахламленная и нескучная «скандинавия» — вот к чему я стремилась. А теперь расскажу подробнее о каждой комнате.

Главная фишка спальни — это вид из окон, поэтому ни о каких шторах не могло идти и речи.


От утреннего солнышка прячемся с помощью рольштор, а в остальное время любуемся рекой и проспектом. Растение тут стоит не просто так: хотелось добавить «природы».


Картина над изголовьем кровати особенно нравится гостям, хотя была случайно куплена в супермаркете.


Гостиная отделена от спальни раздвижными дверьми. Они достались нам от прежних хозяев. Так как днем эти двери всегда открыты, я добавила парочку перекликающихся деталей: одинаковые вазоны и шторы.


Хотелось, чтобы кухонный гарнитур был максимально функциональным и при этом больше напоминал обычную мебель для гостиной. Поэтому у нас встроенный холодильник, крупные матовые фасады без ручек, а микроволновка и мультиварка спрятаны «за углом».


Из техники покупали только варочную панель и вытяжку, остальное перевезли из старой квартиры. Вместо керамической плитки установили белые скинали. Обеденная зона сложилась из оставшегося пространства.


В коридоре хотелось сочетать несочетаемое: спрятать вещи и одновременно получить к ним быстрый доступ, отказаться от зеркальных шкафов, но иметь возможность рассмотреть себя перед выходом во весь рост. Мы пришли к такому решению: установили двери-купе матового белого цвета. Они отделили пространство с зеркалом во весь рост и таким образом получилась целая гардеробная. Но это помещение еще нужно доделывать.


После рождения малыша планируем поменять входную дверь и отремонтировать оставшиеся комнаты: детскую, ванную и гардеробную. Расскажу о том, сколько потратили на первом этапе ремонта:

отделочные работы во всех комнатах — 800 BYN;

комод и тумбочка в спальню — 560 BYN;

кровать — 700 BYN;

шкаф, изготовленный под заказ — 680 BYN;

шторы, пошитые самостоятельно — 200 BYN;

рольшторы (6 шт.) — 100 BYN;

картина — 70 BYN;

вазон — 70 BYN;

ковер-шкура — 30 BYN;

тумба в гостиную — 240 BYN;

ручки для тумбы (4 шт.) — 40 BYN;

картина в гостиную — 70 BYN;

ковер — 150 BYN;

двери и их установка — около 1000 BYN;

люстра — 80 BYN;

кухонная мебель и скинали — 5600 BYN;

варочная панель и вытяжка — 1400 BYN;

раковина и смеситель — 500 BYN;

рамки для фото — 30 BYN;

часы — 25 BYN;

кухонный стол — 190 BYN;

кухонные стулья — 60 BYN;

светильники — 50 BYN;

прихожая с системой раздвижных дверей — 1100 BYN;

зеркало — 95 BYN;

Итого: 13 840 BYN.

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Теги: Витебск
 
 
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