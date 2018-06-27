Жаркий этикет. Как одеваться летом для работы и отдыха, чтобы спастись от жары и конфузов

Лето вносит свои коррективы в ежедневную рутину — солнце припекает жарко, а отпускное настроение и цветущие липы отбивают все настроение работать. В этой обстановке велик риск слишком расслабиться и продемонстрировать своим коллегам и прохожим на улицах чуть больше обнаженного тела, чем то позволяет корпоративный дресс-код и правила приличия. Давайте разберемся, как спастись от жары и неловких ситуаций на рабочем месте, отдыхе и в быту.

Об авторе:

Оксана Зарецкая — преподаватель по этикету, культурный эксперт, основательница ! Школы этикета и культуры . Оксана Зарецкая работала с дипломатическим корпусом в Женеве, сотрудничала с историком моды Александром Васильевым, организовывала образовательные и культурные проекты в Швейцарии и Беларуси, обеднившие сотни людей. Оксана читает лекции по искусству и культуре на трех языках для художественных галерей и лекториев и ведет блог об искусстве и истории , который читает более 20 тысяч человек по всему миру.

Исключений не бывает

Как бы вам ни хотелось утром, собираясь на работу, заменить блузу на топ на бретелях, делать это не рекомендуется. Деловой дресс-код очень строг: никаких открытых подмышек, прозрачных тканей и голых плеч. Чтобы спастись от зноя, выбирайте натуральные ткани и не облегающие фасоны.





Это же правило стоит помнить, когда вы отправляетесь в государственные учреждения, религиозные здания, офисные помещения. В этом случае место диктует дресс-код не только работникам, но и посетителям.

Мужчины часто совершают ошибку, надевая в жаркую погоду под пиджаки рубашки с коротким рукавом. Это совершенно неприемлемо. Такую одежду можно носить только самостоятельно, без костюма. Если вы консультант в салоне электроники, например, продавец фруктов, собираетесь на прогулку с семьей, вышли за продуктами в магазин. Но не в офисе.





На босу ногу

Летняя мужская обувь чаще всего носится на босу ногу: сандалии, шлепанцы, топсайдеры, мокасины, эспадрильи. Носки предполагаются только с классическими ботинками — такими, как оксфорды, броги, лоферы и дерби, и спортивной обувью: кроссовками и кедами.



Вариант для тех, кто не хочет расставаться с носками

Строгий женский офисный образ тоже обязательно должен дополняться чулками. Даже когда очень жарко.

В деловом дресс-коде недопустима обувь с открытыми пятками и пальцами. Даже летом не стоит ходить на работу в босоножках. И уж тем более, совершенно недопустимо носить босоножки с закрытыми чулками пальцами ног.





Мокрое место

Высокая температура провоцирует излишнее потоотделение, а следовательно, пятна и неприятный запах практически неизбежны. Этикет совершенно категоричен в этом смысле: от вас не должно неприятно пахнуть. Принимайте душ чаще, избегайте большого количества парфюма, используйте антиперспиранты, меняйте белье, футболки и рубашки каждый день.

Совет для мужчин: некрасивых подтеков на груди и спине помогут избежать тонкие трикотажные майки, надетые под рубашку. Они впитывают избыток влаги и не дают телу просвечивать через намокшую ткань.





Пару слов о духах. В отличие от распространенного мнения, не существует летних и зимних запахов. Все это не более чем уловка маркетологов, которые вместо одного флакончика парфюма хотят вам продать несколько. Главное в жаркую погоду не переусердствовать с количеством наносимого аромата. Он должен чувствоваться только при довольно близком контакте. Если от вас любимой "шанелью" разит на половину троллейбуса, то, очевидно, вы перестарались.

Летом отдавайте предпочтение сложным и глубоким композициям и ароматическим маслам. Нанося несколько капель на кожу, вы обеспечите их долгое и спокойное раскрытие. А зимой, в прохладном воздухе, дольше «играют» ароматы свежести. Обратите внимание, что именно так принято выбирать запахи духов в восточной традиции. И это совершенно не зря. Поверьте, надушившись «свежей» туалетной водой, вы не снизите столбик градусника ни на йоту, а вот испарится она очень быстро, оставив вас наедине с вашими природными запахами.

Коротко и еще короче

Есть заблуждение, что чем больше оголить тело, тем будет менее жарко. Видимо, поэтому летние улицы заполнены девушками в исключительно коротких юбках, шортах и платьях. Правила этикета гласят, что длина подола выше середины бедра — то, что в модном мире называется «микро» — предназначена для ношения на пляже, в зонах отдыха и на молодежных вечеринках.



Для работы летом выбирайте длину миди и свободный силуэт — не прогадаете

Ограничения по возрасту тоже есть — считается моветоном носить короткие юбки после 30 лет. Подчеркнуть достоинства своей фигуры можно и не таким радикальным образом.

Отдельная боль — мужские шорты. Им место только в зонах отдыха и на пляже. В городе все же рекомендуются брюки: хлопковые, льняные, но обратите внимание, чтобы через тонкую ткань не просвечивало белье.





Шляпный вопрос

Припекающее солнце и мамины слова «прикрой голову», которые мы помним с детства, говорят нам, что лето — пора шляп, кепок и панам. Выбирая себе головной убор, помните 4 главных правила:

Поля вашей шляпы не должны быть настолько большими, чтобы мешать находящимся рядом людям. Такие шляпы чаще всего предназначены для ленивого лежания на шезлонге, когда они прикрывает почти половину тела. Гулять по улицам в них не принято. Заходя в помещение, мужчины должны снимать головные уборы. Дамы могут в них оставаться, если их размеры не мешают окружающим. Летние шляпы предназначены для ношения с мая по сентябрь. Если вы разговариваете с человеком, то поля или козырек не должны закрывать ваши глаза. По этой же причине рекомендуется и снимать солнцезащитные очки во время беседы.



instagram.com/bellahadid / Что Белле Хадид можно, то нам в городе — нет

Живительная прохлада

Современные технологии обеспечивают нам внутри помещения самые удобные условия: кондиционеры установлены у большинства в доме и в офисе. Если вы хотите его включить сильнее или слабее, стоит уточнить у других присутствующих в комнате, не против ли они. Будьте осторожны с этим искусственных холодом: резкий перепад температур легко может спровоцировать ангину или банальную простуду даже во время самой сильной жары.

Если вы используете вентилятор, позаботьтесь о том, чтобы ветер не сдул и не перепутал бумаги на вашем столе и столах коллег. Для этого подойдет пресс-папье или любой тяжелый предмет, помещенный на верх стопки документов.

Открытые окна в помещении тоже могут стать источником неловкой ситуации в жаркую погоду. Помните, что теперь все разговоры, что происходят в комнате, отлично слышны не только на улице, но и соседям. Позаботьтесь о том, чтобы эти шумы никого не беспокоили и не нарушили конфиденциальность ваших переговоров.



thewomanlife.com

На пляже

Когда вы отправляетесь на пляж, не стоит дефилировать в бикини через половину города. До бассейна или моря надо идти все же в одежде. Покидая узкую полоску песка у воды, чтобы, например, заглянуть в магазинчик у прибрежной линии или забежать в отель за новым полотенцем, прикройте бедра парео или накиньте на плечи пляжную тунику.

Выбирая место на пляже, старайтесь никому не мешать и переспросите у окружающих, не занят ли этот шезлонг или участок. Здороваться с людьми, отдыхающими рядом, — это тоже хороший тон. Спросите у них имя, откуда они приехали, ведите непринужденную светскую беседу. Как минимум вы хорошо проведете время, а возможно, даже заведете новых друзей.

Обратите внимание, чтобы ваши дети криками или активными играми не мешали отдыхающим рядом людям. О правилах поведения на пляже им стоит рассказать еще до того, как вы туда отправитесь.

Не брызгайтесь водой, не кричите слишком громко, не включайте на полную мощность музыку. Если вам нравится такой активный отдых, поищите место немного вдали от других людей. Часто на пляжах оборудованы детские и спортивные площадки, вокруг которых собираются ваши единомышленники.

Наносить солнцезащитный крем стоит до похода на пляж. Сцены, близкие к эротическим, когда молодые люди чувственно размазывают крем по телам друг друга — это моветон. Понятно, что жара и отпускное настроение расхолаживают, но помните, что вы все-таки окружены людьми. Поэтому не стоит демонстрировать слишком откровенно чувства друг к другу и целоваться на публике.

А расскажите, с какими нарушениями этикета и правил приличий приходилось сталкиваться вам.