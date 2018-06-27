Школы закрыты, жителям советуют сидеть дома и не открывать окна. Последствия крупного пожара устраняют в районе Манчестера в Великобритании.

Объявлена массовая эвакуация. Огонь полыхает уже третьи сутки и продолжает распространяться (горят вересковые поля). Даже локализовать возгорание у спасателей пока не получается, в регионе стоит жара. Власти уже назвали пожар самым крупным за последние несколько лет.