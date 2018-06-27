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Последствия крупного пожара устраняют в районе Манчестера в Великобритании
Школы закрыты, жителям советуют сидеть дома и не открывать окна. Последствия крупного пожара устраняют в районе Манчестера в Великобритании.
Объявлена массовая эвакуация. Огонь полыхает уже третьи сутки и продолжает распространяться (горят вересковые поля). Даже локализовать возгорание у спасателей пока не получается, в регионе стоит жара. Власти уже назвали пожар самым крупным за последние несколько лет.
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Школы закрыты, жителям советуют сидеть дома и не открывать окна.
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