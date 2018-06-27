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​Последствия крупного пожара устраняют в районе Манчестера в Великобритании

28.06.2018 08:38 — Разное | ОНТ  
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Школы закрыты, жителям советуют сидеть дома и не открывать окна. Последствия крупного пожара устраняют в районе Манчестера в Великобритании.

Объявлена массовая эвакуация. Огонь полыхает уже третьи сутки и продолжает распространяться (горят вересковые поля). Даже локализовать возгорание у спасателей пока не получается, в регионе стоит жара. Власти уже назвали пожар самым крупным за последние несколько лет.

 
 
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Школы закрыты, жителям советуют сидеть дома и не открывать окна.
 
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