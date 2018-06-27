​ЧМ-2018: Последние участники 1/8 финала определятся 28 июня

На футбольном чемпионате мира в России 28 июня определятся два последних участника плей-офф. На поле выйдут сборные групп H и G.

В 17.00 свои матчи проведут команды группы Н. В Самаре сыграют команды Колумбии и Сенегала, матч команд Польши и Японии состоится в Волгограде.

Сборные группы G встретятся в 21.00. В Калининграде проведут матч футболисты Англии и Бельгии. Игроки Панамы и Туниса встретятся в Саранске.