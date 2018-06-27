​Беларусь готовится к празднованию Дня Независимости

Только в Минской области в праздничных акциях примут участие больше трёх тысяч человек.

По традиции 3 июля в мемориальных комплексах «Курган Славы», «Хатынь» и «Дальва» возложат цветы. А вечером по всей стране пройдет республиканская акция «Споём гимн вместе!». Сегодня пройдёт генеральная репетиция парада ко Дню Независимости. В этом году, напомним, впервые по проспекту промарширует «женский батальон», отдельной «коробкой» пройдут военные из Китая. Также первый раз участвуют в параде и кадеты.