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Правила выгула собак ужесточат, а жителей призывают активней следить за собачниками

28.06.2018 08:52 — Разное | Tut.by  
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Правила выгула домашних животных и другие вопросы их содержания планируют уточнить новым решением Мингорисполкома. Об этом сообщила 27 июня начальник управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева, передают «Минск-Новости».


Фото: Александр Корсаков, TUT.BY

В усовершенствованных правилах предположительно будет наконец закреплена обязанность владельцев во время выгула убирать за своими животными отходы их жизнедеятельности.

Однако, как добавил депутат Минского городского Совета депутатов Олег Аврутин, нормативного регулирования в этом вопросе недостаточно. Важен и общественный контроль.

— Сами жители должны создать для собачников такие условия, чтобы им было невыносимо пойти дальше с питомцем, не убрав за ним, — отметил депутат.

Впрочем, что сейчас могут жители? Просто укорять невоспитанных собачников или вызывать милицию, а потом объяснять милиционерам, где предположительно живет собачник, тратя на это свое время и нервы.

Что сейчас в правилах содержания домашних собак?

Правил насчет уборки не много, и написаны они довольно размывчато:

Пункт 11.7. При выгуле собак иметь при себе совок и полиэтиленовый мешок для своевременной утилизации собачьих экскрементов;

Пункт 12. Владельцы собак, кошек обязаны строго выполнять санитарно-гигиенические правила и нормы их содержания, обеспечивать безопасность людей, не допускать загрязнения этими животными общедоступных мест.

 
Теги: Минск
 
 
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