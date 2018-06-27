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Пенс назвал темы переговоров Путина и Трампа

28.06.2018 09:10 — Разное | ОНТ  
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Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с главой Российской Федерации Владимиром Путиным обширный круг вопросов, включая экономические отношения между странами, положение дел на Украине и в Сирии, а также предполагаемое вмешательство России в американские выборы.

При этом Пенс отказался комментировать, считает ли он возможным возвращение России в клуб ведущих стран мира. «Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», – ответил Пенс.

В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже согласовали время и место проведения встречи глав двух стран. Подробности будут озвучены 28 июня.

 
 
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Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с главой Российской Федерации Владимиром Путиным обширный круг вопросов,...
 
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