|
Пенс назвал темы переговоров Путина и Трампа
Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с главой Российской Федерации Владимиром Путиным обширный круг вопросов, включая экономические отношения между странами, положение дел на Украине и в Сирии, а также предполагаемое вмешательство России в американские выборы.
При этом Пенс отказался комментировать, считает ли он возможным возвращение России в клуб ведущих стран мира. «Тем мнением, которое у меня есть, я поделюсь с президентом», – ответил Пенс.
В среду помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что Москва и Вашингтон уже согласовали время и место проведения встречи глав двух стран. Подробности будут озвучены 28 июня.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американский вице-президент Майкл Пенс сообщил, что президент США Дональд Трамп обсудит с главой Российской Федерации Владимиром Путиным обширный круг вопросов,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)