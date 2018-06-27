​Посольство Республики Корея в Беларуси подарило пять «Газелей» учреждениям социального обслуживания

Ключи и сертификаты передали в Республиканском интернате ветеранов войны и труда.

Ирина Костевич, министр труда и соцзащиты: «Автомобиль – очень ценный для нас подарок, это мобильность и подвижность наших пожилых людей, ведь их нужно не только свозить в поликлинику, но и в театр свозить, на природу».

С каждым годом пожилых людей в Беларуси, как и в мире, становится больше. И с одной стороны, это вызов для социальных работников. А с другой, нужно гордиться тем, что мы стали жить дольше. Для одиноких пенсионеров выстроена хорошая система поддержки. Это, в частности, 80 домов-интернатов и почти полторы сотни территориальных центров социального обслуживания.