ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Устроиться на работу меньше чем за день. HR и сотрудник - о быстром найме

28.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На поиск сотрудников у многих компаний уходят месяцы — то соискатели не уверены в себе, то не знают, чего хотят, то требования работодателей слишком высоки, а претенденты на должность их не устраивают. Но так бывает не всегда. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы сходили в сеть кинотеатров «Silver Screen», чтобы узнать, как им удалось найти маркетолога меньше, чем за сутки, и поговорить с Александрой Костенко — той самой сотрудницей.

«Времени на раскачку у нас нет»


Юлия Долгович, директор по персоналу сети кинотеатров «Silver screen».

Обычно в компании на подбор специалистов уходит месяц-полтора: несколько этапов собеседований, тестовые задания. Правда, бывают ситуации, когда на это нет времени.

— Мы открывали новый кинотеатр, нужно было сразу, в короткий срок, набрать 35 человек в штат. Решили запустить проект: соискателям нужно было прислать минутные видео-резюме с кратким рассказом о себе. Неожиданно много людей поучаствовали в конкурсе на вакансию. Ролики отправили 120 человек, и мы сразу нашли нужных, — рассказывает Юлия.

Один из самых удобных способов находить сотрудников, по мнению девушки, — это сервис РАБОТА.TUT.BY с четко выстроенной системой поиска. Сначала в компании отбирают лучшие резюме, затем соискатели выполняют тестовые задания, после этого HR-специалист проводит первое собеседование, а «финалистов» ждет интервью с их будущим руководством. Иногда Юлия рассказывает о вакансиях в социальных сетях: это помогает охватить тех, кто не находится в активном поиске работы.


Процесс поиска кажется громоздким, но для сети всегда важно найти подходящего профессионала. Иногда все складывается особенно удачно: однажды компании повезло очень быстро найти нужного сотрудника.

—  Нам срочно понадобился маркетолог. Все как обычно: разместили вакансию, принялись отбирать резюме. Но не рассчитывали, что так быстро, всего за пару дней, возьмем в команду нужного человека! Это счастливая случайность. Как говорят, любовь с первого взгляда, — улыбается Юлия.

Александра Костенко, которая уже более полугода работает в сети на должности маркетолога, «зацепила» Юлию практически сразу же.

— Все решил один звонок. В моей практике часто приходилось долго оговаривать время, удобное и нам, и соискателю, а тут человек был готов встретиться в этот же день. Такая мотивация и желание, конечно же, сразу подкупают.

Мы согласились встретиться в тот же день, но до собеседования девушке нужно было сделать и выслать тестовое задание. Выполненное на скорую руку, оно было отличным. Так что соискательница проявила себя еще до собеседования. Удивила и своей находчивостью: сотрудник, который должен был встретить девушку, чуть задержался, но Александра без труда пришла в офис самостоятельно.


— Захожу в офисный лифт — а там уже едет наша соискательница, оживленно общается с моим коллегой, серьезным взрослым мужчиной. Тот вовсю хохочет над ее шутками. Сразу поняла, что это наш человек, который быстро впишется в команду, — замечает Юлия.

В процессе собеседования это только подтвердилось. В тот раз Александре удалось пообщаться со своим непосредственным руководителем, пройдя сразу два этапа интервью.

— Девушка вела себя естественно. Но и активно: сходу предложила готовую для реализации идею: создать влог, в котором минчане будут делиться своими мнениями о громких премьерах. Проект до сих пор существует: ролики размещаются на нашем канале на Youtube и в соцсетях кинотеатра.


После собеседования Александра сразу получила предложение о работе: будущего маркетолога предупредили, что компания не может долго ждать. И не пришлось: уже на следующий день девушка поговорила с предыдущим руководителем и передала дела своей коллеге.

— Конечно, это был риск, но он оправдался. У наших новичков нет времени на раскачку: сотрудники попадают в самую гущу событий, погружаются в проекты, сразу начинают работать в режиме высоких нагрузок. И это у Александры получилось: сегодня ее инициативность и трудолюбие оценила вся компания, — улыбается HR-директор.

«Отпускать меня не хотели, но закончилось все мирно»

Новая работа «нашла» Александру внезапно: девушка сидела в старом офисе, и день обещал быть совершенно обычным. Раньше героиня работала event-менеджером: организовывала выпускные, корпоративные и бизнес-мероприятия.


Александра Костенко, маркетолог сети кинотеатров «Silver screen».

— И тут — звонок. Мой молодой человек сказал, что нашел работу моей мечты — должность маркетолога сети кинотеатров. Неожиданно? Не то слово! Открываю объявление и понимаю — да, это мое! Сколько себя помню, я всегда любила кино. Это как окунуться в чужую жизнь и прожить её самый волнующий и кульминационный момент. Каждый просмотр — новые эмоции. И тут основное требование работодателя — продвигать то, что я так люблю, — вспоминает девушка. — Я очень постаралась вложить в тестовое задание все свои предложения, потрудилась над его оформлением. Хотелось донести до работодателя: я и есть тот специалист, которого вы искали. Перед собеседованием меня должны были встретить: в офис непросто попасть. Я спрашивала дорогу, шла наугад, а потом на выходе из лифта встретила сотрудника компании — решила, что именно его отправили за мной. Это оказалось не так, но мы успели обменяться парой слов и пошутить.

Главный рецепт удачного разговора с работодателем, по мнению Александры, просто быть искренней. На собеседование она шла с позитивным настроением и поделилась уже имеющимися идеями. Но девушку ждали и другие испытания.


— После собеседования мне нужно было вернуться на прежнюю работу, чтобы сообщить о своем уходе. Я волновалась, потому что понимала: моя жизнь может измениться очень сильно. В кабинете директора я сказала, что получила предложение, от которого не могу отказаться и поблагодарила руководство за сотрудничество. Свои дела передала коллеге. Вначале меня не хотели отпускать, но в итоге все разрешилось мирно, — поделилась маркетолог.

Девушка уверена: каждый день на новом месте нельзя назвать похожим на предыдущий. Александра ведет социальные сети и Youtube-канал бренда, общается с клиентами компании, организовывает маркетинговые акции. Фильмов много, и все они разные, потому каждый раз мероприятия нужно придумывать заново, стилизуя их то под детскую сказку, то под вечеринку в стиле нуар. Маркетолог считает, что именно это умение гармонично и эффективно подстраиваться под обстоятельства стало важным качеством при ее найме.


— Чего я жду от работы в дальнейшем? Чтобы она не заканчивалась! Только представьте: быть на расстоянии трех рукопожатий от всемирно известных кинокомпаний! Своему молодому человеку я очень благодарна за то, что он нашел эту вакансию и поверил в меня: всем друзьям и знакомым я рассказываю о его помощи. Это собеседование стало для меня одним из самых радостных событий в жизни. Конечно, как и любой человек, я боялась и сомневалась. Но надо было или смело идти вперед, поверив в мечту, или оставаться в привычной зоне комфорта, а потом жалеть, что не попробовала. Сейчас я каждый день бегу на работу с улыбкой.

Партнер материала:

Читайте также:

"Когда тебе 40 лет, сложно начинать с нуля". Как люди нашли себя в новой сфере, сменив профессию
"Убирайте семейное положение и данные о детях". Рассказываем, как правильно составить резюме
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Невероятный успех соискателя и ценная находка для компании: рассказываем историю о быстром найме на работу. *Партнерский материал
 
Новости дня
Новости разные
 
Правила выгула собак ужесточат, а жителей призывают активней следить за собачниками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика