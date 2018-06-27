Устроиться на работу меньше чем за день. HR и сотрудник - о быстром найме

На поиск сотрудников у многих компаний уходят месяцы — то соискатели не уверены в себе, то не знают, чего хотят, то требования работодателей слишком высоки, а претенденты на должность их не устраивают. Но так бывает не всегда. Вместе с РАБОТА.TUT.BY мы сходили в сеть кинотеатров «Silver Screen», чтобы узнать, как им удалось найти маркетолога меньше, чем за сутки, и поговорить с Александрой Костенко — той самой сотрудницей.

«Времени на раскачку у нас нет»



Юлия Долгович, директор по персоналу сети кинотеатров «Silver screen».

Обычно в компании на подбор специалистов уходит месяц-полтора: несколько этапов собеседований, тестовые задания. Правда, бывают ситуации, когда на это нет времени.

— Мы открывали новый кинотеатр, нужно было сразу, в короткий срок, набрать 35 человек в штат. Решили запустить проект: соискателям нужно было прислать минутные видео-резюме с кратким рассказом о себе. Неожиданно много людей поучаствовали в конкурсе на вакансию. Ролики отправили 120 человек, и мы сразу нашли нужных, — рассказывает Юлия.

Один из самых удобных способов находить сотрудников, по мнению девушки, — это сервис РАБОТА.TUT.BY с четко выстроенной системой поиска. Сначала в компании отбирают лучшие резюме, затем соискатели выполняют тестовые задания, после этого HR-специалист проводит первое собеседование, а «финалистов» ждет интервью с их будущим руководством. Иногда Юлия рассказывает о вакансиях в социальных сетях: это помогает охватить тех, кто не находится в активном поиске работы.





Процесс поиска кажется громоздким, но для сети всегда важно найти подходящего профессионала. Иногда все складывается особенно удачно: однажды компании повезло очень быстро найти нужного сотрудника.

— Нам срочно понадобился маркетолог. Все как обычно: разместили вакансию, принялись отбирать резюме. Но не рассчитывали, что так быстро, всего за пару дней, возьмем в команду нужного человека! Это счастливая случайность. Как говорят, любовь с первого взгляда, — улыбается Юлия.

Александра Костенко, которая уже более полугода работает в сети на должности маркетолога, «зацепила» Юлию практически сразу же.

— Все решил один звонок. В моей практике часто приходилось долго оговаривать время, удобное и нам, и соискателю, а тут человек был готов встретиться в этот же день. Такая мотивация и желание, конечно же, сразу подкупают.

Мы согласились встретиться в тот же день, но до собеседования девушке нужно было сделать и выслать тестовое задание. Выполненное на скорую руку, оно было отличным. Так что соискательница проявила себя еще до собеседования. Удивила и своей находчивостью: сотрудник, который должен был встретить девушку, чуть задержался, но Александра без труда пришла в офис самостоятельно.





— Захожу в офисный лифт — а там уже едет наша соискательница, оживленно общается с моим коллегой, серьезным взрослым мужчиной. Тот вовсю хохочет над ее шутками. Сразу поняла, что это наш человек, который быстро впишется в команду, — замечает Юлия.

В процессе собеседования это только подтвердилось. В тот раз Александре удалось пообщаться со своим непосредственным руководителем, пройдя сразу два этапа интервью.

— Девушка вела себя естественно. Но и активно: сходу предложила готовую для реализации идею: создать влог, в котором минчане будут делиться своими мнениями о громких премьерах. Проект до сих пор существует: ролики размещаются на нашем канале на Youtube и в соцсетях кинотеатра.





После собеседования Александра сразу получила предложение о работе: будущего маркетолога предупредили, что компания не может долго ждать. И не пришлось: уже на следующий день девушка поговорила с предыдущим руководителем и передала дела своей коллеге.

— Конечно, это был риск, но он оправдался. У наших новичков нет времени на раскачку: сотрудники попадают в самую гущу событий, погружаются в проекты, сразу начинают работать в режиме высоких нагрузок. И это у Александры получилось: сегодня ее инициативность и трудолюбие оценила вся компания, — улыбается HR-директор.

«Отпускать меня не хотели, но закончилось все мирно»

Новая работа «нашла» Александру внезапно: девушка сидела в старом офисе, и день обещал быть совершенно обычным. Раньше героиня работала event-менеджером: организовывала выпускные, корпоративные и бизнес-мероприятия.



Александра Костенко, маркетолог сети кинотеатров «Silver screen».

— И тут — звонок. Мой молодой человек сказал, что нашел работу моей мечты — должность маркетолога сети кинотеатров. Неожиданно? Не то слово! Открываю объявление и понимаю — да, это мое! Сколько себя помню, я всегда любила кино. Это как окунуться в чужую жизнь и прожить её самый волнующий и кульминационный момент. Каждый просмотр — новые эмоции. И тут основное требование работодателя — продвигать то, что я так люблю, — вспоминает девушка. — Я очень постаралась вложить в тестовое задание все свои предложения, потрудилась над его оформлением. Хотелось донести до работодателя: я и есть тот специалист, которого вы искали. Перед собеседованием меня должны были встретить: в офис непросто попасть. Я спрашивала дорогу, шла наугад, а потом на выходе из лифта встретила сотрудника компании — решила, что именно его отправили за мной. Это оказалось не так, но мы успели обменяться парой слов и пошутить.

Главный рецепт удачного разговора с работодателем, по мнению Александры, просто быть искренней. На собеседование она шла с позитивным настроением и поделилась уже имеющимися идеями. Но девушку ждали и другие испытания.





— После собеседования мне нужно было вернуться на прежнюю работу, чтобы сообщить о своем уходе. Я волновалась, потому что понимала: моя жизнь может измениться очень сильно. В кабинете директора я сказала, что получила предложение, от которого не могу отказаться и поблагодарила руководство за сотрудничество. Свои дела передала коллеге. Вначале меня не хотели отпускать, но в итоге все разрешилось мирно, — поделилась маркетолог.

Девушка уверена: каждый день на новом месте нельзя назвать похожим на предыдущий. Александра ведет социальные сети и Youtube-канал бренда, общается с клиентами компании, организовывает маркетинговые акции. Фильмов много, и все они разные, потому каждый раз мероприятия нужно придумывать заново, стилизуя их то под детскую сказку, то под вечеринку в стиле нуар. Маркетолог считает, что именно это умение гармонично и эффективно подстраиваться под обстоятельства стало важным качеством при ее найме.





— Чего я жду от работы в дальнейшем? Чтобы она не заканчивалась! Только представьте: быть на расстоянии трех рукопожатий от всемирно известных кинокомпаний! Своему молодому человеку я очень благодарна за то, что он нашел эту вакансию и поверил в меня: всем друзьям и знакомым я рассказываю о его помощи. Это собеседование стало для меня одним из самых радостных событий в жизни. Конечно, как и любой человек, я боялась и сомневалась. Но надо было или смело идти вперед, поверив в мечту, или оставаться в привычной зоне комфорта, а потом жалеть, что не попробовала. Сейчас я каждый день бегу на работу с улыбкой.

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