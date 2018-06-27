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Как снижение ставки рефинансирования повлияло на жилищные кредиты

28.06.2018 09:00 — Разное | Tut.by  
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FINANCE.TUT.BY и застройщик А-100 Девелопмент продолжают следить за предложениями по кредитам на покупку недвижимости. Самые лучшие и актуальные предложения можно найти в нашем обновленном топе. Кстати, некоторые из кредитов как раз подешевели — 27 июня Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 10%.


Нас интересовали кредиты на покупку или строительство недвижимости. Главный критерий отбора — отсутствие привязки к определенному застройщику или агентству недвижимости. В выборку попали кредиты для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Для многих покупка собственной квартиры является самым важным и желаемым приобретением. К сожалению, это дорогостоящее удовольствие и для такого, чтобы накопить всю необходимую сумму потребуется не один год. Как вариант, в такой ситуации можно рассмотреть кредиты на покупки недвижимости. Мы проанализировали текущие условия для покупки квартиры за счет займа от банка, подготовили таблицу с предложениями и дополнительно прикинули сколько нужно отдавать банку ежемесячно, чтобы гасить такой долг.

Рассмотрим условия по кредитам подробнее (по данным на 27.06):

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит на приобретение и строительство жилья

13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Новая Боровая — инновационный проект «А-100 Девелопмент», со своей особой атмосферой и собственной эксплуатирующей организацией. У вас есть отличная возможность позволить себе квартиру в Новой Боровой уже сегодня! newbor.by

Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць»

14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет

20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Беларусбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений

11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%,

поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

БПС-Сбербанк,

«Новоселье»

Со страховкой 15,45% (ставка реф.+5,45%) или без страховка 15,95% (ставка реф.+ 5,95) ,

до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет

10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит

Приорбанк,

«Дружная семья»

11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости

Франсабанк,

Кредит на приобретение жилых помещений

 Франсабанк ставка 14,5% (ставка реф.+4,5), обеспечение - поручительство физических лиц, залог приобретаемой недвижимости.

20%,

от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения

от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения

от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит

Ставка, максимальная сумма, максимальный срок

Процент собственного участия, обеспечение

Беларусбанк,

Кредит на приобретение и строительство жилья

13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения


Новая Боровая — инновационный проект «А-100 Девелопмент», со своей особой атмосферой и собственной эксплуатирующей организацией. У вас есть отличная возможность позволить себе квартиру в Новой Боровой уже сегодня! newbor.by

Банк БелВЭБ,

«Уласная маёмасць»

14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет

20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества

Белагропромбанк,

Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство

15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет

10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества

Беларусбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений

11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита

свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Белинвестбанк,

Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости

14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет

минимум 10%,

поручительство (могут потребоваться дополнительные способы)

БПС-Сбербанк,

«Новоселье»

Со страховкой 15,45% (ставка реф.+5,45%) или без страховка 15,95% (ставка реф.+ 5,95) ,

до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет

10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит

Приорбанк,

«Дружная семья»

11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников

Приорбанк,

Покупка (строительство) под залог

11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет

20%, залог недвижимости

Франсабанк,

Кредит на приобретение жилых помещений

Франсабанк ставка 14,5% (ставка реф.+4,5), обеспечение - поручительство физических лиц, залог приобретаемой недвижимости.

20%,

от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения

от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения

от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы по текущей ситуации:

  • За последний месяц ставки по кредитам на недвижимость стали ниже на 0,5 — 1%. Такие изменения вызваны в первую очередь снижением ставки рефинансирования. В результате оформить кредитный договор сейчас можно под 11 — 15,95%.
  • Кстати, практически у всех банков размер ставки привязан к ставке рефинансирования. В данной ситуации радует то, что за последние несколько лет ставка рефинансирования постепенно снижалась и еще ни разу не возрастала.
  • Максимальный срок кредита или его максимальный размер остаются неизменными. Для большинства банков размер кредита будет зависеть от кредитоспособности клиента, а вернуть вес долг можно будет за 15 — 20 лет.
  • Без изменений остались требования по обеспечению и сумме собственного участия. Прежде, чем обратиться в банк придется накопить 10 — 30% от стоимости квартиры и позаботиться о поручителях. Кроме этого, вероятнее всего банк попросит приобретаемое жилье в качестве залога.

Сколько придется платить банку

Для того, чтобы принять окончательное решение о том стоит ли оформлять такой кредит очень важно понимать сколько нужно отдавать банку ежемесячно и какой будет итоговая переплата по процентам.

Предположим, что для покупки квартиры вам не хватает 20 тысяч долларов (условно — 40 тысяч белорусских рублей). Платеж будет 614,33 рубля, а переплата 52 217.

Ежемесячный платеж для такой суммы и максимального срока в размере 20 лет составит примерно 631 рубль, а общая переплата — около 58 498, 90 рублей (если погашать все в срок и по графику).

Данные рассчитаны на примере кредита от Беларусбанка (самая низкая основная процентная ставка).

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

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Предложение по рассрочке ограничено и действует на лимитированное количество квартир. Достаточно минимального пакета документов. Возможность досрочного погашения.

Купить в рассрочку можно квартиру с отделкой и без.

 
 
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