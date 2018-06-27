Как снижение ставки рефинансирования повлияло на жилищные кредиты

FINANCE.TUT.BY и застройщик А-100 Девелопмент продолжают следить за предложениями по кредитам на покупку недвижимости. Самые лучшие и актуальные предложения можно найти в нашем обновленном топе. Кстати, некоторые из кредитов как раз подешевели — 27 июня Нацбанк снижает ставку рефинансирования до 10%.





Нас интересовали кредиты на покупку или строительство недвижимости. Главный критерий отбора — отсутствие привязки к определенному застройщику или агентству недвижимости. В выборку попали кредиты для клиентов, у которых нет дополнительных льгот.

Для многих покупка собственной квартиры является самым важным и желаемым приобретением. К сожалению, это дорогостоящее удовольствие и для такого, чтобы накопить всю необходимую сумму потребуется не один год. Как вариант, в такой ситуации можно рассмотреть кредиты на покупки недвижимости. Мы проанализировали текущие условия для покупки квартиры за счет займа от банка, подготовили таблицу с предложениями и дополнительно прикинули сколько нужно отдавать банку ежемесячно, чтобы гасить такой долг.

Рассмотрим условия по кредитам подробнее (по данным на 27.06):

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Новая Боровая — инновационный проект «А-100 Девелопмент», со своей особой атмосферой и собственной эксплуатирующей организацией. У вас есть отличная возможность позволить себе квартиру в Новой Боровой уже сегодня! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье» Со страховкой 15,45% (ставка реф.+5,45%) или без страховка 15,95% (ставка реф.+ 5,95) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение жилых помещений Франсабанк ставка 14,5% (ставка реф.+4,5), обеспечение - поручительство физических лиц, залог приобретаемой недвижимости. 20%, от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Банк, кредит Ставка, максимальная сумма, максимальный срок Процент собственного участия, обеспечение Беларусбанк, Кредит на приобретение и строительство жилья 13% (ставка реф.+3), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 10%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения

Новая Боровая — инновационный проект «А-100 Девелопмент», со своей особой атмосферой и собственной эксплуатирующей организацией. У вас есть отличная возможность позволить себе квартиру в Новой Боровой уже сегодня! newbor.by Банк БелВЭБ, «Уласная маёмасць» 14% (ставка реф.+4), до 100 000 руб., до 20 лет 20%, при кредитовании до 60% стоимости — 1−2 поручителя либо залог, свыше 60% стоимости — 2 поручителя и залог приобретенного имущества Белагропромбанк, Кредит на приобретение жилья, жилищных облигаций или на строительство 15% (ставка реф +5), до 90% от стоимости недвижимости, до 20 лет 10%, 2 поручителя и (или) залог приобретенного имущества Беларусбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилья по системе стройсбережений 11% (ставка реф.+1), сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет 25%, до 100 000 рублей: поручительство, залог и иные способы, предусмотренные законодательством РБ, кроме неустойки и страхования риска невозврата кредита свыше 100 000 рублей: поручительство и залог (ипотека) строящегося жилого помещения Белинвестбанк, Кредит на приобретение (строительство) жилой недвижимости 14,95%, сумма ограничена платежеспособностью, до 20 лет минимум 10%, поручительство (могут потребоваться дополнительные способы) БПС-Сбербанк, «Новоселье» Со страховкой 15,45% (ставка реф.+5,45%) или без страховка 15,95% (ставка реф.+ 5,95) , до 150 000 USD в эквиваленте, до 15 лет 10−30% (в зависимости от обеспечения), поручительство или залог имущества или имущественных прав / гарантийный депозит Приорбанк, «Дружная семья» 11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости, поручительство близких родственников Приорбанк, Покупка (строительство) под залог 11% (ставка реф.+1) — первый год, потом 13,5% (ставка реф.+3,5), до 125 000 EUR в эквиваленте, до 15 лет 20%, залог недвижимости Франсабанк, Кредит на приобретение жилых помещений Франсабанк ставка 14,5% (ставка реф.+4,5), обеспечение - поручительство физических лиц, залог приобретаемой недвижимости. 20%, от 10 000 до 25 000 рублей — неустойка, поручительство и (или) залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме свыше 50% от стоимости приобретаемого жилого помещения — 2 поручителя и залог приобретаемого жилого помещения от 25 000 рублей и при сумме кредита ниже 50% от стоимости жилого помещения — залог приобретаемого жилого помещения

Главные выводы по текущей ситуации:

За последний месяц ставки по кредитам на недвижимость стали ниже на 0,5 — 1%. Такие изменения вызваны в первую очередь снижением ставки рефинансирования. В результате оформить кредитный договор сейчас можно под 11 — 15,95%.

Кстати, практически у всех банков размер ставки привязан к ставке рефинансирования. В данной ситуации радует то, что за последние несколько лет ставка рефинансирования постепенно снижалась и еще ни разу не возрастала.

Максимальный срок кредита или его максимальный размер остаются неизменными. Для большинства банков размер кредита будет зависеть от кредитоспособности клиента, а вернуть вес долг можно будет за 15 — 20 лет.

Без изменений остались требования по обеспечению и сумме собственного участия. Прежде, чем обратиться в банк придется накопить 10 — 30% от стоимости квартиры и позаботиться о поручителях. Кроме этого, вероятнее всего банк попросит приобретаемое жилье в качестве залога.

Сколько придется платить банку

Для того, чтобы принять окончательное решение о том стоит ли оформлять такой кредит очень важно понимать сколько нужно отдавать банку ежемесячно и какой будет итоговая переплата по процентам.

Предположим, что для покупки квартиры вам не хватает 20 тысяч долларов (условно — 40 тысяч белорусских рублей). Платеж будет 614,33 рубля, а переплата 52 217.

Ежемесячный платеж для такой суммы и максимального срока в размере 20 лет составит примерно 631 рубль, а общая переплата — около 58 498, 90 рублей (если погашать все в срок и по графику).

Данные рассчитаны на примере кредита от Беларусбанка (самая низкая основная процентная ставка).

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