"Сумасшедший" крутящий момент, полный привод и автопилот: Илон Маск рассказал об электрическом пикапе Tesla

Глава компании Tesla Motors Илон Маск сообщил в своем Twitter некоторые подробности о новом электрическом пикапе. Модель должна появиться вслед за компактным кроссовером Model Y, который дебютирует в 2019 году.



По словам Маска, у пикапа уже в стандартной комплектации будет два электрических двигателя с "сумасшедшим крутящим моментом" и полный привод. Плюс ко всему, базовый автомобиль получит адаптивную пневматическую подвеску, которая автоматически будет применять оптимальные настройки "в зависимости от конкретной нагрузки".

Кроме того, пикап будет доступен с фирменной системой полуавтономного управления Autopilot, функцией полностью автоматической параллельной парковки, а также с системой кругового обзора.

В конце 2017 г. Илон Маск сообщил, что вынашивает идею создания электрического пикапа в течение последних пяти лет. Тогда топ-менеджер отметил, что новинка по своим габаритам будет близка к Ford F-150 или получится чуть больше него.

Что касается электрокара Model Y, то его представят до середины 2019 г., а серийный выпуск наладят годом позже. Американцы не собираются создавать новое шасси для компактного кроссовера — в его основу ляжет существующее шасси Model 3, что существенно ускорит процесс создания SUV.

При этом некоторые технические и стилистические решения будут позаимствованы у старшей модели Model X. К примеру, компактный кроссовер получит фирменные задние двери, которые в компании называют "крыльями сокола". Tesla Model Y оснастят двумя моторами (по одному — на передней и задней оси) и будут предлагать с комплектами аккумуляторов различной емкости.

Источник: www.autonews.ru

