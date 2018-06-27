В июле пройдет самое долгое лунное затмение XXI века

27 июля 2018 года произойдет красное лунное затмение, которое также называют "кровавым". По информации Московского планетария, полная фаза затмения составит один час и 44 минуты. Она пройдет с 22:30 до 00:14 по московскому времени. Само затмение продлится три часа и 56 минут (с 21:24 до 01:20) и будет видно в большинстве стран Африки, Ближнего Востока и Южной Азии, а также практически во всех регионах России.



Красный оттенок Луна приобретет из-за рассеянных лучей света. Обычно она отражает весь спектр цветов, но во время лунного затмения солнечный свет, огибая земную атмосферу, теряет коротковолновые цвета. В итоге из всего спектра остаются оттенки, близкие к красному.

Сотрудник NASA Ной Петро (Noah Petro) объяснил, почему это затмение будет самым продолжительным в XXI веке: "Если представить тень от Земли в виде конуса, вершина которого противоположна Солнцу, то Луна может пройти как через его вершину, так и через середину. На этот раз Луна пройдет ближе к середине, поэтому затмение займет больше времени, чем то, что мы видели в январе".

В то же время Марс приблизится к Земле на минимальное расстояние за последние 15 лет. Дистанция между планетами составит 57,6 миллиона километров. По оценкам NASA, Красную планету можно будет увидеть невооруженным глазом. Оба небесных тела — и Луна, и Марс — будут видны одновременно ночью 27 июля.

В мае японская компания ispace заявила о том, что собирается колонизировать Луну к 2022 году.

Источник: www.naked-science.ru