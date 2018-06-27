﻿ Как победить коварную фитофтору. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как победить коварную фитофтору

28.06.2018 08:09 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Фитофтора – головная боль для тех, кто выращивает на своих приусадебных участках картофель, томаты и другие растения семейства пасленовых. О том, как выйти победителем в борьбе за урожай, портал www.interfax.by разбирался с заместителем начальника инспекции по семеноводству Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, научным сотрудником НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ и экспертом YouTube-канала Procvetok Иваном Русских.

Как победить коварную фитофтору
– В литературе фитофтору традиционно называют грибом. Это не совсем верно, поскольку у нее много признаков простейших. Фитофтора как живой организм занимает промежуточное положение между царствами грибов и простейших. Вот почему многие химические фунгициды на нее не действуют. Среди биопрепаратов, которые эффективны против фитофторы, выделяют группы сенной палочки (бактерия) и триходермы (гриб).

Фитофтора безобидна, пока находится в почве. Питается она растительными остатками, поэтому ботву, особенно с признаками поражения, следует уносить из теплиц. Ни в коем случае нельзя запахивать ботву картофеля на поле. Фитофтора не классический паразит, который погибает без растения-хозяина. В земле она может сохраняться очень долгое время. А это значит, что севооборот – неэффективная мера контроля заболевания.

Предупредить фитофтору гораздо проще, чем лечить, поэтому не стоит пренебрегать профилактическими обработками растений. Базой для препарата, который я предлагаю использовать, является триходерма. Я выращиваю ее самостоятельно, на зерне. Если домашняя триходерма переросла и превратилась в клейкую массу, не беда. Стакан такой массы следует тщательно переболтать в ведре воды. Раствор процеживают, отстаивают и увеличивают его объем до 10 литров. Полученной жидкостью опрыскивают растения.

Также триходерму можно вырастить в картофельном отваре. 1,5-литровую пластиковую бутылку наполняют отваром наполовину, добавляют 1 чайную ложку сухого препарата триходермы и укладывают набок, чтобы площадь поверхности газообмена была максимальной. Время от времени бутылку необходимо открывать. Через неделю на поверхности жидкости появляется очень плотный мицелий.

Для приготовления раствора объемом 10 литров понадобится 1 стакан настоя триходермы. Полученная жидкость содержит большое количество антибиотических веществ. А мицелий, попав на листья, будет конкурировать с фитофторой и другими болезнями. Только не поленитесь измельчить мицелий, чтобы он не забивал опрыскиватель.

В принципе, раствор для обработки растений от фитофторы готов. Однако при желании его можно обогатить микроэлементами. Если томаты находятся в активной фазе роста, их можно подкормить. Для этого необходимо взять по чайной ложке без горки лимонной кислоты и железного купороса, глицерин и 5 г борной кислоты. Можно добавить одну ампулу витамина В12 (Цианокобаломин), а также 2 чайные ложки оксидата торфа.

Среди всех гуминовых препаратов я предпочитаю именно оксидат торфа. Этот регулятор роста – натуральный продукт, который, в отличие от гумата калия, содержит не только гуминовые, но и фульвовые кислоты.

Полученным раствором в вечернее время обрабатывайте томаты, перцы, огурцы, смородину, плодовые деревья, капусту, кабачки, другие огородные растения, за исключением зеленных культур. И фитофтора будет им не страшна.

Подготовила Ирина Барейко

 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фитофтора – головная боль для тех, кто выращивает на своих приусадебных участках картофель, томаты и другие растения семейства пасленовых.
 
Новости дня
Новости разные
 
Итальянский «Милан» отстранен от еврокубков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Лидская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика