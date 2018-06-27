Как победить коварную фитофтору

Фитофтора – головная боль для тех, кто выращивает на своих приусадебных участках картофель, томаты и другие растения семейства пасленовых. О том, как выйти победителем в борьбе за урожай, портал www.interfax.by разбирался с заместителем начальника инспекции по семеноводству Главной государственной инспекции по семеноводству, карантину и защите растений, научным сотрудником НИЛ молекулярной генетики и биотехнологии БГУ и экспертом YouTube-канала Procvetok Иваном Русских.



– В литературе фитофтору традиционно называют грибом. Это не совсем верно, поскольку у нее много признаков простейших. Фитофтора как живой организм занимает промежуточное положение между царствами грибов и простейших. Вот почему многие химические фунгициды на нее не действуют. Среди биопрепаратов, которые эффективны против фитофторы, выделяют группы сенной палочки (бактерия) и триходермы (гриб).

Фитофтора безобидна, пока находится в почве. Питается она растительными остатками, поэтому ботву, особенно с признаками поражения, следует уносить из теплиц. Ни в коем случае нельзя запахивать ботву картофеля на поле. Фитофтора не классический паразит, который погибает без растения-хозяина. В земле она может сохраняться очень долгое время. А это значит, что севооборот – неэффективная мера контроля заболевания.

Предупредить фитофтору гораздо проще, чем лечить, поэтому не стоит пренебрегать профилактическими обработками растений. Базой для препарата, который я предлагаю использовать, является триходерма. Я выращиваю ее самостоятельно, на зерне. Если домашняя триходерма переросла и превратилась в клейкую массу, не беда. Стакан такой массы следует тщательно переболтать в ведре воды. Раствор процеживают, отстаивают и увеличивают его объем до 10 литров. Полученной жидкостью опрыскивают растения.

Также триходерму можно вырастить в картофельном отваре. 1,5-литровую пластиковую бутылку наполняют отваром наполовину, добавляют 1 чайную ложку сухого препарата триходермы и укладывают набок, чтобы площадь поверхности газообмена была максимальной. Время от времени бутылку необходимо открывать. Через неделю на поверхности жидкости появляется очень плотный мицелий.

Для приготовления раствора объемом 10 литров понадобится 1 стакан настоя триходермы. Полученная жидкость содержит большое количество антибиотических веществ. А мицелий, попав на листья, будет конкурировать с фитофторой и другими болезнями. Только не поленитесь измельчить мицелий, чтобы он не забивал опрыскиватель.

В принципе, раствор для обработки растений от фитофторы готов. Однако при желании его можно обогатить микроэлементами. Если томаты находятся в активной фазе роста, их можно подкормить. Для этого необходимо взять по чайной ложке без горки лимонной кислоты и железного купороса, глицерин и 5 г борной кислоты. Можно добавить одну ампулу витамина В12 (Цианокобаломин), а также 2 чайные ложки оксидата торфа.

Среди всех гуминовых препаратов я предпочитаю именно оксидат торфа. Этот регулятор роста – натуральный продукт, который, в отличие от гумата калия, содержит не только гуминовые, но и фульвовые кислоты.

Полученным раствором в вечернее время обрабатывайте томаты, перцы, огурцы, смородину, плодовые деревья, капусту, кабачки, другие огородные растения, за исключением зеленных культур. И фитофтора будет им не страшна.

Подготовила Ирина Барейко