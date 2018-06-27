|
Россиянин избил шведского болельщика после матча с Мексикой в Екатеринбурге
27 июня после матча
К пострадавшему тут же подбежали люди и пытались помочь. Свидетели происшествия, которых опрашивали полицейские, рассказали о том, как начался инцидент.
— Швед выходил из «Рататуя», а русский туда заходил, и они столкнулись плечами в дверях. Русский парень был вообще никакой. Очень пьяный, — рассказали очевидцы.
По их словам, сразу после этого русский мужчина правой рукой сильно ударил шведа и попал ему в нос. И иностранный болельщик рухнул на землю, залитый кровью.
К месту приехали машины скорой и полиции.
— Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные, — сообщил другой очевидец произошедшего. — Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции.
Кроме этого, свидетели рассказали, что нападавшему по виду было около 30 лет. В ресторане он отдыхал один, но в заведении нашлись люди, которые его знали. Свидетель на патрульной машине отправился в отдел полиции для дачи показаний.
В «Рататуе» сообщили, что нападавший не был их клиентом, и добавили, что инцидент произошел на улице. Но сразу несколько свидетелей заявили, что видели нападавшего внутри: он подходил к барной стойке и стоял в очереди за пивом.
— Между тем, сам матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошел без происшествий, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Сведловской области Валерий Горелых.
В полиции обстоятельства инцидента пообещали рассказать только по итогам разбирательства.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После матча Швеции и Мексики болельщики разошлись по всему Екатеринбургу. Одного из них обнаружили окровавленным на пороге ресторана "Рататуй".
|
Свежие газеты
Архив (Разное)