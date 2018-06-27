Россиянин избил шведского болельщика после матча с Мексикой в Екатеринбурге

27 июня после матча Швеции и Мексики , который закончился победой шведов, болельщики разошлись по всему Екатеринбургу. Одного из них обнаружили окровавленным на пороге ресторана «Рататуй» на Малышева, 25, сообщает «Екатеринбург Онлайн» .



Посетители кафе оказывают помощь избитому шведу. Фото: Артем Устюжанин, Е1.RU

К пострадавшему тут же подбежали люди и пытались помочь. Свидетели происшествия, которых опрашивали полицейские, рассказали о том, как начался инцидент.

— Швед выходил из «Рататуя», а русский туда заходил, и они столкнулись плечами в дверях. Русский парень был вообще никакой. Очень пьяный, — рассказали очевидцы.

По их словам, сразу после этого русский мужчина правой рукой сильно ударил шведа и попал ему в нос. И иностранный болельщик рухнул на землю, залитый кровью.

К месту приехали машины скорой и полиции.

— Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные, — сообщил другой очевидец произошедшего. — Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции.

Кроме этого, свидетели рассказали, что нападавшему по виду было около 30 лет. В ресторане он отдыхал один, но в заведении нашлись люди, которые его знали. Свидетель на патрульной машине отправился в отдел полиции для дачи показаний.

В «Рататуе» сообщили, что нападавший не был их клиентом, и добавили, что инцидент произошел на улице. Но сразу несколько свидетелей заявили, что видели нападавшего внутри: он подходил к барной стойке и стоял в очереди за пивом.



После оказания помощи швед смог подняться и войти в машину «скорой». Фото: Артем Устюжанин, Е1.RU

— Между тем, сам матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошел без происшествий, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Сведловской области Валерий Горелых.

В полиции обстоятельства инцидента пообещали рассказать только по итогам разбирательства.