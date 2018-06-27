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Россиянин избил шведского болельщика после матча с Мексикой в Екатеринбурге

28.06.2018 09:16 — Разное | Tut.by  
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27 июня после матча Швеции и Мексики, который закончился победой шведов, болельщики разошлись по всему Екатеринбургу. Одного из них обнаружили окровавленным на пороге ресторана «Рататуй» на Малышева, 25, сообщает «Екатеринбург Онлайн».


Посетители кафе оказывают помощь избитому шведу. Фото: Артем Устюжанин, Е1.RU

К пострадавшему тут же подбежали люди и пытались помочь. Свидетели происшествия, которых опрашивали полицейские, рассказали о том, как начался инцидент.

— Швед выходил из «Рататуя», а русский туда заходил, и они столкнулись плечами в дверях. Русский парень был вообще никакой. Очень пьяный, — рассказали очевидцы.

По их словам, сразу после этого русский мужчина правой рукой сильно ударил шведа и попал ему в нос. И иностранный болельщик рухнул на землю, залитый кровью.

К месту приехали машины скорой и полиции.

— Швед лежит на пороге кафе, он весь в крови, в то же время рядом танцуют радостные, — сообщил другой очевидец произошедшего. — Его сначала пытались откачать прохожие, потом скорая приехала. Очень много полиции.

Кроме этого, свидетели рассказали, что нападавшему по виду было около 30 лет. В ресторане он отдыхал один, но в заведении нашлись люди, которые его знали. Свидетель на патрульной машине отправился в отдел полиции для дачи показаний.

В «Рататуе» сообщили, что нападавший не был их клиентом, и добавили, что инцидент произошел на улице. Но сразу несколько свидетелей заявили, что видели нападавшего внутри: он подходил к барной стойке и стоял в очереди за пивом.


После оказания помощи швед смог подняться и войти в машину «скорой». Фото: Артем Устюжанин, Е1.RU

— Между тем, сам матч на стадионе «Екатеринбург-Арена» прошел без происшествий, — сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Сведловской области Валерий Горелых.

В полиции обстоятельства инцидента пообещали рассказать только по итогам разбирательства.

 
 
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После матча Швеции и Мексики болельщики разошлись по всему Екатеринбургу. Одного из них обнаружили окровавленным на пороге ресторана "Рататуй".
 
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