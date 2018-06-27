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Бюджетная альтернатива BMW X4? Renault приступила к обкатке своего будущего Kaptur-купе

28.06.2018 09:15 — Разное | Tut.by  
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В Сети появились шпионские снимки закамуфлированных прототипов нового «паркетника» Renault — по всей видимости, речь идет о модели, первая «дразнилка» которой только вчера была обнародована французами.


Разрабатываемая на основе уже известного Kaptur будущая новинка в статусе концепта предстанет на августовском автосалоне в Москве, товарные же автомобили появятся не раньше следующего года. В Renault уже подтвердили, что российский рынок станет первым, где дебютирует купеобразный «паркетник» — напомним, что сборку кроссовера наладят на мощностях московского предприятия компании, но впоследствии автомобиль будет выпускаться также в Китае и Бразилии.


Судя по шпионским снимкам, от исходного Kaptur новая модель будет отличаться в первую очередь иным оформлением бамперов и головной оптики, а также укрупненными задними фонарями и, разумеется, купеобразным силуэтом с заниженной крышей.


По слухам, будущий «паркетник» Renault может появиться и в Европе, где его будут продавать под брендом Dacia. Не исключено, что в таком случае под капот новинки поставят новый 1,3-литровый бензиновый мотор TCe, разработанный Renault совместно с Mercedes — его уже устанавливают на новый A-класс, а также компактвэны Scenic и Grand Scenic, где агрегат развивает от 115 до 160 лошадиных сил.

 
 
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Фотошпионы засняли закамуфлированный экземпляр будущего Renault Kaptur с купеобразным кузовом. Прототип вполне дает понять, как будет выглядеть серийный автомобиль,...
 
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