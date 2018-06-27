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Бюджетная альтернатива BMW X4? Renault приступила к обкатке своего будущего Kaptur-купе
В Сети появились шпионские снимки закамуфлированных прототипов нового «паркетника» Renault — по всей видимости, речь идет о модели, первая
Разрабатываемая на основе уже известного Kaptur будущая новинка в статусе концепта предстанет на августовском автосалоне в Москве, товарные же автомобили появятся не раньше следующего года. В Renault уже подтвердили, что российский рынок станет первым, где дебютирует купеобразный «паркетник» — напомним, что сборку кроссовера наладят на мощностях московского предприятия компании, но впоследствии автомобиль будет выпускаться также в Китае и Бразилии.
Судя по шпионским снимкам, от исходного Kaptur новая модель будет отличаться в первую очередь иным оформлением бамперов и головной оптики, а также укрупненными задними фонарями и, разумеется, купеобразным силуэтом с заниженной крышей.
По слухам, будущий «паркетник» Renault может появиться и в Европе, где его будут продавать под брендом Dacia. Не исключено, что в таком случае под капот новинки поставят новый
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