Бюджетная альтернатива BMW X4? Renault приступила к обкатке своего будущего Kaptur-купе

В Сети появились шпионские снимки закамуфлированных прототипов нового «паркетника» Renault — по всей видимости, речь идет о модели, первая «дразнилка» которой только вчера была обнародована французами.





Разрабатываемая на основе уже известного Kaptur будущая новинка в статусе концепта предстанет на августовском автосалоне в Москве, товарные же автомобили появятся не раньше следующего года. В Renault уже подтвердили, что российский рынок станет первым, где дебютирует купеобразный «паркетник» — напомним, что сборку кроссовера наладят на мощностях московского предприятия компании, но впоследствии автомобиль будет выпускаться также в Китае и Бразилии.





Судя по шпионским снимкам, от исходного Kaptur новая модель будет отличаться в первую очередь иным оформлением бамперов и головной оптики, а также укрупненными задними фонарями и, разумеется, купеобразным силуэтом с заниженной крышей.





По слухам, будущий «паркетник» Renault может появиться и в Европе, где его будут продавать под брендом Dacia. Не исключено, что в таком случае под капот новинки поставят новый 1,3-литровый бензиновый мотор TCe , разработанный Renault совместно с Mercedes — его уже устанавливают на новый A-класс, а также компактвэны Scenic и Grand Scenic, где агрегат развивает от 115 до 160 лошадиных сил.