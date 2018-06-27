Нелегалы из Шри-Ланки ехали в Евросоюз в прицепе автопоезда

Вечером 16 июня проходивший оформление в пункте пропуска «Каменный Лог» автопоезд российской регистрации по оперативной информации был направлен в бокс углубленного досмотра.

В опломбированном полуприцепе в ходе осмотра обнаружены трое нелегальных мигрантов, с их слов, граждане Шри-Ланки 1990-93 годов рождения без документов, сообщили в Государственном пограничном комитете Республики Беларусь. Иностранцы пытались попасть в ЕС.

Водителя автопоезда – гражданина России, а также выходцев из Южной Азии задержали. В отношении граждан Шри-Ланки начат административный процесс по ст.23.29 КоАП Республики Беларусь за умышленное нарушение границы.