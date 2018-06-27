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28 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции, сообщил корреспонденту БЕЛТА помощник прокурора Витебска Дмитрий Орехва.

В июле 2017 года житель Докшицкого района 1980 года рождения, ранее судимый за неуплату алиментов и угрозу убийством, индивидуальный предприниматель 1969 года рождения, неработающий мужчина 1992 года рождения и гражданин Таджикистана 1988 года рождения, таксист из Москвы, объединились в преступную группу с целью переправки мигрантов в страны Евросоюза. На счету злоумышленников два факта преступной деятельности. В первый раз 20 июля они доставили к границе с Литвой пять граждан Афганистана. Второй оказался не столь успешен: в ночь на 25 августа в пограничной зоне Поставского района с 11 нелегалами в машине они были задержаны.

Суд Первомайского района Витебска назначил им наказание в виде лишения свободы на срок от трех до трех с половиной лет в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Конфискована машина, на которой они перевозили нелегалов. Приговор вступил в законную силу.-0-