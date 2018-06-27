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Китайские исследователи превратили промышленные отходы в материал для линз
28.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Жэньминь Жибао/. Китайские исследователи превратили газообразные промышленные отходы в твердый прозрачный материал, из которого можно изготавливать полимерные линзы.
Карбонилсульфид является наиболее распространенным серосодержащим газом, который генерируют тепловые электростанции и нефтеперерабатывающие заводы. Он угрожает здоровью человека, разрушает озоновый слой, провоцирует коррозию зданий, становится причиной смога и кислотных дождей.
Научные сотрудники из Чжэцзянского университета (восточнокитайская провинция Чжэцзян) поместили газ в аппарат для нагрева под давлением выше атмосферного (автоклав) с эпоксидной смолой — распространенным химическим материалом и неметаллическим катализатором. В результате химической реакции получился полимер — бесцветное, прозрачное и безопасное макромолекулярное вещество.
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Жэньминь Жибао/. Китайские исследователи превратили газообразные промышленные отходы в твердый прозрачный материал, из которого можно изготавливать полимерные...
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