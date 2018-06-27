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«ВКонтакте» тестирует платежную систему VK Pay
28.06.2018 — Разное | Новости Хотимска
Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует специальный сервис, благодаря которому с аккаунта пользователя соцсети можно будет оплачивать товары и услуги. Об этом пишут СМИ со ссылкой на официальное заявление «ВК».
Новая платежная система получила название VK Pay. Комиссии при совершении платежей не будет.
Система VK Pay позволяет переводить денежные средства максимально быстрым и удобным образом. На странице соцсети «ВКонтакте» будет создана и продолжит в дальнейшем свое развитие новая площадка электронной торговли для партнеров социальной сети.
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Социальная сеть «ВКонтакте» тестирует специальный сервис, благодаря которому с аккаунта пользователя соцсети можно будет оплачивать товары и услуги. Об этом...
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