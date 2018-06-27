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Разобрались: вражда Apple и Samsung времён Стива Джобса завершилась

28.06.2018 09:35 — Разное | ОНТ  
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Многолетний патентный спор о нарушении прав интеллектуальной собственности компании Apple был решён в пользу яблочной стороны.

Всё началось ещё в 2011 году. Тогда Стив Джобс усмотрел у южнокорейской компании заимствование нескольких популярных функций для линейки смартфонов Galaxy. Ущерб был оценён более чем в миллиард долларов. Потом эта сумма то снижалась, то снова росла.

После судебных разбирательств Samsung подала несколько встречных исков. По данным корейской компании, Apple тоже нарушала её патенты.

Сейчас стороны договорились во внесудебном порядке, подробности соглашения не раскрываются. Обе компании отказались от комментариев.

 
 
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Многолетний патентный спор о нарушении прав интеллектуальной собственности компании Apple был решён в пользу яблочной стороны.
 
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