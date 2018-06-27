График работы больниц и поликлиник на июльские выходные

Работа больничных учреждений здравоохранения:
1 июля - по графику выходного дня;
2 июля - по графику рабочего дня;
3 июля - по графику работы в праздничный день;
7 июля - по графику работы в субботний день.
Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови и др.:
1 июля - по графику выходного дня;
2 июля - по графику работы в субботний день;
3 июля - по графику работы в праздничный день;
7 июля - по графику работы в рабочий день.
В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.
Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля.
3 июля отмечается праздник - День Независимости Республики Беларусь.
С 16 мая по 30 сентября поликлиники работают по летнему режиму.
Источник: Минздрав Беларуси.