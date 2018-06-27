График работы больниц и поликлиник на июльские выходные

Работа больничных учреждений здравоохранения:

1 июля - по графику выходного дня;

2 июля - по графику рабочего дня;

3 июля - по графику работы в праздничный день;

7 июля - по графику работы в субботний день.

Работа амбулаторно-поликлинических, санитарно-эпидемиологических учреждений здравоохранения, аптек, организаций переливания крови и др.:

1 июля - по графику выходного дня;

2 июля - по графику работы в субботний день;

3 июля - по графику работы в праздничный день;

7 июля - по графику работы в рабочий день.

В выходные и праздничные дни амбулаторно-поликлинические учреждения, приемные отделения больниц, травмопункты, отделения интенсивной терапии и реанимации будут усилены наиболее квалифицированными специалистами.

Рабочий день с понедельника 2 июля переносится на субботу 7 июля.

3 июля отмечается праздник - День Независимости Республики Беларусь.

С 16 мая по 30 сентября поликлиники работают по летнему режиму.

Источник: Минздрав Беларуси.