В Минске договорились о летнем перемирии на востоке Украины

Это результат очередного заседания трехсторонней контактной группы. Все участники переговоров уже сообщили о решении своему высшему руководству, передает Белта.





Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 11 июля.





Как известно, в состав группы входят представители Украины, России и самопровозглашенных республик, а также представители ОБСЕ.