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В Минске договорились о летнем перемирии на востоке Украины

28.06.2018 09:30 — Разное | Партизан  
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Прекращение огня должно произойти 1 июля.

Это результат очередного заседания трехсторонней контактной группы. Все участники переговоров уже сообщили о решении своему высшему руководству, передает Белта.

Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 11 июля.

Как известно, в состав группы входят представители Украины, России и самопровозглашенных республик, а также представители ОБСЕ.

 
Теги: Минск
 
 
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Прекращение огня должно произойти 1 июля.
 
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