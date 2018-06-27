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В Минске договорились о летнем перемирии на востоке Украины
Прекращение огня должно произойти 1 июля.
Это результат очередного заседания трехсторонней контактной группы. Все участники переговоров уже сообщили о решении своему высшему руководству, передает Белта.
Следующее заседание трехсторонней контактной группы по Украине состоится в Минске 11 июля.
Как известно, в состав группы входят представители Украины, России и самопровозглашенных республик, а также представители ОБСЕ.
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Прекращение огня должно произойти 1 июля.
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