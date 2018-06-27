Кому нужны поправки в закон о массовых мероприятиях?

7 июня Палата представителей приняла во втором чтении поправки в закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь». Теперь остались технические процедуры: одобрение поправок в верхней палате парламента, проверка в Конституционном суде, подписание главой государства и вступление в силу.





Что в Законе нового?





Предполагается допустить проведение массовых мероприятий с участием до 1000 человек без разрешения властей. Правда, власти сами будут определять, где людям можно собираться. Они же будут оборудовать эти места, возможно, турникетами, видеокамерами. Несмотря на уведомительный характер мероприятия, заявителям можно будет отказать. К примеру, если место уже зарезервировано другими желающими собраться на свежем воздухе.





Как и раньше, организаторы акций остаются в роли камикадзе. Они должны быть «чистыми» перед властью, то есть не привлекаться в течение предыдущего года к какой-либо ответственности. Они также должны взять на себя ряд обязательств, в том числе за обеспечение общественного порядка.





Что касается журналистов, то они должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и служебное удостоверение. Это означает, что никаким «левым журналистам» (фрилансерам) нельзя будет вести репортажи с таких акций.





Неужели либерализация?





Министр внутренних дел Игорь Шуневич при обсуждении законопроекта дал следующую оценку вносимым поправкам: «Либерализация уже идет по всем направлениям, и с этим никто не будет спорить».





Я собираюсь поспорить с главой МВД и утверждаю: это не либерализация, а декорация, придуманная для европейских структур. С одной стороны, заявляется, что в Беларуси введут уведомительный порядок организации массовых мероприятий, а с другой стороны, останутся прежние ограничительные условия. Ведь организаторы должны уведомить о мероприятии за 10 дней до ее проведения. В то же время акции с предполагаемой численностью свыше 1000 человек будут проводиться по старому сценарию — с разрешения властей.

Поэтому говорить о либерализации условий проведения массовых мероприятий при нынешнем тотальном контроле за обществом преждевременно.

Что делать с законом?

Закон «О массовых мероприятиях в Республике Беларусь» был принят 30 декабря 1997 г. Он заменил декрет №5 от 5 марта 1997 г. «О собраниях, митингах, уличных шествиях, демонстрациях и пикетировании в Республике Беларусь», который устанавливал чрезвычайно жесткую по тем временам административную ответственность за проведение любых несанкционированных акций.

На мой взгляд, указанный закон вместил в себя почти все положения декрета №5. В нарушение конституционной нормы о свободе мирных манифестаций (ст.35 Конституции) он фактически запретил гражданам собираться и высказывать свои протесты властям. Сама же свобода собраний, митингов, шествий, демонстраций и пикетирования была трансформирована в право проведения «массовых мероприятий», что искажает суть и цели этой политической свободы.

Изучение закона свидетельствует, что многие его нормы носят ограничительный или запретительный характер. Например, статья 4 предусматривает, что организатором акции с численностью до 1000 человек может быть лицо, «…принявшее обязательство в письменной форме по его организации и проведению в соответствии с настоящим Законом». Что касается акций с численностью свыше 1000 человек, то его организаторами могут быть лишь «политические партии, профессиональные союзы и иные организации Республики Беларусь».



