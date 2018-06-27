ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Оршанского района пожаловался в милицию, что у него украли горячую воду

28.06.2018 09:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Комический случай произошел в Барани Оршанского района: в милицию поступило заявление о краже горячей воды из крана, пишет сайт orsha.eu.

Заявление подал Александр Мухин. Ночью мужчина хотел принять горячую ванну, но из крана вместо горячей воды шла холодная — не выше 25 градусов. В ожидании горячей Мухин вылил около трех кубометров воды. Он посчитал это недобросовестностью коммунальщиков, так как счетчик насчитывал этот объем как горячую воду.

Не дождавшись потепления воды, Мухин начал звонить в государственные службы, в том числе в милицию. На его вызов пришел милиционер в сопровождении трех санитаров психиатрической бригады. Правоохранитель принял у мужчины заявление о краже горячей воды из крана и объяснил, что после 12 часов ночи горячую воду в квартире не поставляют ради экономии. Санитары, выслушав мужчину, ушли.

Кстати, в свое время Мухин уже попадал в психиатрическую больницу на три дня после обращения в милицию. Тогда в суде он не только доказал свое психическое здоровье, но и отсудил у государства крупную денежную компенсацию за моральный ущерб.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комический случай произошел в Барани Оршанского района: в милицию поступило заявление о краже горячей воды из крана, пишет сайт orsha.eu.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Витебске осудили организаторов нелегального канала миграции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика