Житель Оршанского района пожаловался в милицию, что у него украли горячую воду

Заявление подал Александр Мухин. Ночью мужчина хотел принять горячую ванну, но из крана вместо горячей воды шла холодная — не выше 25 градусов. В ожидании горячей Мухин вылил около трех кубометров воды. Он посчитал это недобросовестностью коммунальщиков, так как счетчик насчитывал этот объем как горячую воду.





Не дождавшись потепления воды, Мухин начал звонить в государственные службы, в том числе в милицию. На его вызов пришел милиционер в сопровождении трех санитаров психиатрической бригады. Правоохранитель принял у мужчины заявление о краже горячей воды из крана и объяснил, что после 12 часов ночи горячую воду в квартире не поставляют ради экономии. Санитары, выслушав мужчину, ушли.





Кстати, в свое время Мухин уже попадал в психиатрическую больницу на три дня после обращения в милицию. Тогда в суде он не только доказал свое психическое здоровье, но и отсудил у государства крупную денежную компенсацию за моральный ущерб.