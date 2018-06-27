Автора лекции об интернет-троллинге зарезал онлайн-тролль

"Би-Би-Си" , жертвой убийцы стал популярный блогер Кенитиро Окамото (псевдоним — Hagex). После выступления на конференции 41-летний Окамото зашел в туалет. Там на него и напал неизвестный, который нанес несколько ножевых ранений и скрылся. Как информирует, жертвой убийцы стал популярный блогер Кенитиро Окамото (псевдоним — Hagex). После выступления на конференции 41-летний Окамото зашел в туалет. Там на него и напал неизвестный, который нанес несколько ножевых ранений и скрылся.





На следующий день убийца сдался полиции. Им оказался 42-летний Хидемицу Мацумото, который нигде не работает и не был лично знаком с блогером, но имел с ним конфликт в интернете. До убийства настоящее имя Hagex было неизвестно. На той же конференции он выступал под онлайн-псевдонимом.