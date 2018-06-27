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Автора лекции об интернет-троллинге зарезал онлайн-тролль
Происшествие случилось в Японии.
Как информирует
На следующий день убийца сдался полиции. Им оказался 42-летний Хидемицу Мацумото, который нигде не работает и не был лично знаком с блогером, но имел с ним конфликт в интернете. До убийства настоящее имя Hagex было неизвестно. На той же конференции он выступал под онлайн-псевдонимом.
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Происшествие случилось в Японии.
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