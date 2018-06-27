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Внук Назарбаева запустил проект по спасению снежных барсов в Казахстане

28.06.2018 09:05 — Разное | Партизан  
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Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бизнесмен Нурали Алиев объявил о запуске проекта по спасению снежных барсов в республике.

По данным частного международного фонда Snow Leopard Foundation, основателем и учредителем которого он является, Н.Алиев отметил, что долго вынашивал идею создания фонда и пришел к выводу, что необходимо создать такую систему, которая восстановит популяцию барсов в Казахстане на десятки лет вперед, пишет ca-news.org



«Снежный барс является символом независимого Казахстана. Однако чуть меньше, чем за четверть века, популяция этих животных в Казахстане сократилась на 40%», - сказал он на презентации фонда.

Snow Leopard Foundation планирует строительство центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Там будет построен визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния.

Отмечается, что представители ПРООН, Международного союза охраны природы, Всемирного фонда дикой природы WWF, фонда The Paradise International Foundation выразили готовность оказать новому фонду экспертную и консультационную поддержку.

По последним данным, в Казахстане обитают 100-130 барсов.

 
 
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Внук президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, бизнесмен Нурали Алиев объявил о запуске проекта по спасению снежных барсов в республике.
 
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