Внук Назарбаева запустил проект по спасению снежных барсов в Казахстане

ca-news.org По данным частного международного фонда Snow Leopard Foundation, основателем и учредителем которого он является, Н.Алиев отметил, что долго вынашивал идею создания фонда и пришел к выводу, что необходимо создать такую систему, которая восстановит популяцию барсов в Казахстане на десятки лет вперед, пишет













«Снежный барс является символом независимого Казахстана. Однако чуть меньше, чем за четверть века, популяция этих животных в Казахстане сократилась на 40%», - сказал он на презентации фонда.





Snow Leopard Foundation планирует строительство центра разведения и адаптации снежного барса на территории Иле-Алатауского национального природного парка площадью более 500 гектаров. Там будет построен визит-центр и смотровые площадки, откуда люди смогут наблюдать за жизнью барсов с безопасного расстояния.





Отмечается, что представители ПРООН, Международного союза охраны природы, Всемирного фонда дикой природы WWF, фонда The Paradise International Foundation выразили готовность оказать новому фонду экспертную и консультационную поддержку.





По последним данным, в Казахстане обитают 100-130 барсов.