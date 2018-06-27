Защитник гродненских водителей: Автобусный парк все-таки нашел способ мне отомстить

praca-by.info о том, что к нему на работу приезжала милиция, чтобы опросить его по факту заявления: предположительно, мать одного из работников автопарка, которого защищал Анатолий, заявила о том, что в одной из статей активист «написал про нее неправду». Анатолий Мышкевич рассказало том, что к нему на работу приезжала милиция, чтобы опросить его по факту заявления: предположительно, мать одного из работников автопарка, которого защищал Анатолий, заявила о том, что в одной из статей активист «написал про нее неправду».





Как рассказал сам активист, сотрудники милиции, опросив Анатолия Мышкевича в рамках административной проверки, позвонили через несколько дней и сказали, что его нужно опросить еще раз, но уже в качестве проверки по уголовному делу.





Анатолий Мышкевич объяснил, почему у матери человека, которого он защищал, возникли к нему претензии:





– Руководство автопарка и гродненские чиновники с самого начала дела гродненского автобусного парка пытались ввести людей в заблуждение. Убеждали работников автопарка, что я пытаюсь сделать на них себе имя, чтобы стать депутатом, говорили, что я миллионы заработаю на них в этом деле. Гродненских журналистов, которые писали о деле автопарка, пытались убедить в том, что им давали комментарии не водители, а подставные лица, которым я хорошо плачу «из своих миллионов». В итоге увидели, кто из нас лгал: в депутаты я так и не баллотировался, и не собирался этого делать, миллионов пока тоже не нажил: жду, что руководство автопарка расскажет, где их забрать.





Активист подчеркивает, что как только дело доходило до суда, вопрос решался в пользу работников: или суд становился на сторону водителя, или наниматель шел навстречу:





– «Подставные лица», которым я «платил хорошие деньги из своих миллионов», все-таки оказались работниками автопарка и отсудили с нашей помощью у предприятия компенсации почти по 3 000 рублей.