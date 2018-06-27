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Геннадий Федынич: Повышать пенсионный возраст можно при одном условии

28.06.2018 08:40 — Разное | Партизан  
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Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич отреагировал на слухи о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.

После инициативы о поднятии пенсионного возраста в России о такой возможности заговорили в белорусском парламенте.

В частности, министр труда Ирина Костевич, выступая в Национальном собрании, обронила шутку о том, что «60 лет для мужчины – не возраст». Чем вызвала аплодисменты парламентариев.

При этом чиновница отметила, что в белорусском Фонде социальной защиты населения по-прежнему существует дыра – примерно, в 520 миллионов рублей. На вопрос о новом повышении пенсионного возраста министр ответила уклончиво.

– В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом 10 лет – и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, – сказала Ирина Костевич.

Нужно ли белорусской власти, вдохновившись примером российских коллег, идти на новую реформу пенсионной системы?

– Повышать пенсионный возраст можно только при одном условии, – сказал в экспресс-комментарии «Салідарнасці»профсоюзный лидер Геннадий Федынич. – Если всех чиновников без исключений перевести на единую систему назначения пенсии с обычными гражданами. Тогда освободятся очень большие деньги. То есть, когда депутатам начнут назначать пенсии, исходя из среднего заработка на предыдущем месте работы. Это же общественная деятельность, которая не должна вознаграждаться 800-900 рублями пенсии. Это противоестественно и антинародно.

Собеседник добавил, что это же касается некоторых сотрудников системы Министерства внутренних дел.

 
 
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Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич отреагировал на слухи о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.
 
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