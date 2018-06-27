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Геннадий Федынич: Повышать пенсионный возраст можно при одном условии
Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич отреагировал на слухи о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.
После инициативы о поднятии пенсионного возраста в России о такой возможности заговорили в белорусском парламенте.
В частности, министр труда Ирина Костевич, выступая в Национальном собрании, обронила шутку о том, что «60 лет для мужчины – не возраст». Чем вызвала аплодисменты парламентариев.
При этом чиновница отметила, что в белорусском Фонде социальной защиты населения по-прежнему существует дыра – примерно, в 520 миллионов рублей. На вопрос о новом повышении пенсионного возраста министр ответила уклончиво.
– В пенсионной реформе мы прожили только полтора года. Россия говорила об этом 10 лет – и только сейчас подошла. Давайте мы посмотрим, как в 2022 году пенсионная реформа будет влиять на балансировку Фонда, – сказала Ирина Костевич.
Нужно ли белорусской власти, вдохновившись примером российских коллег, идти на новую реформу пенсионной системы?
– Повышать пенсионный возраст можно только при одном условии, – сказал в экспресс-комментарии
Собеседник добавил, что это же касается некоторых сотрудников системы Министерства внутренних дел.
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Председатель независимого профсоюза РЭП Геннадий Федынич отреагировал на слухи о новом повышении пенсионного возраста в Беларуси.
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