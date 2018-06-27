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Депутаты от Макрона приехали в Брест с предложениями. Чем ответим?

28.06.2018 08:32 — Разное | Партизан  
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26 и 27 июня проходит визит в Брест депутатов французского парламента, входящих в состав группы дружбы «Франция - Беларусь». В первый день визита Кристоф Лежён (председатель группы) и Жан-Мари Фьеве в сопровождении Чрезвычайного и Полномочного Посла Франции в Беларуси Дидье Канесса посетили предприятие «Данон Пружаны» и были приняты в облисполкоме.
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Гостей приветствовал председатель облсовета депутатов Юрий Наркевич. Разговор касался таких сфер, как память о Второй мировой войне и ее жертвах, туризм, культурные обмены, экономика, сельское хозяйство и др., пишет "Вечерний Брест".

Кристоф Лежён поделился впечатлениями от посещения Парка высоких технологий и анонсировал проведение осенью в Минске двустороннего экономического форума, на котором бизнесмены, заинтересованные во взаимных контактах, могли бы найти друг друга.

С его точки зрения, точками приложения общих усилий белорусов и французов могли бы стать молочная отрасль, животноводство (в частности, селекция и ветеринария), лесное хозяйство (точнее, экспорт древесины из Беларуси во Францию), автомобилестроение (почему бы не собирать у нас «Пежо» и «Ситроены»?).


Мы могли бы предложить французам обмены в области образования (все-таки ПВТ - не на пустом месте), ну а для туристов нужно и дальше создавать условия по облегчению визового (лучше уж безвизового) режима.

Мэр Бреста Александр Рогачук пригласил парламентариев на 1000-летие Бреста, и приглашение было принято. Господин Лежён признался в том, что в Брест приезжает и к теще. 

В начале недели делегацию во главе с Кристофом Лежёном принимали председатель Совета Республики Михаил Мясникович, глава Постоянной комиссии по международным делам Национального собрания Валерий Воронецкий, замминистра иностранных дел РБ Олег Кравченко. Следует отметить, что оба депутата Национального собрания, прибывшие в Брест, представляют правящее движение «Республика, вперед!» Эмманюэля Макрона, входят в парламентскую комиссию по обороне и вооруженным силам, так что их высказывания при всей кажущейся легкости имеют серьезный политический вес. 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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26 и 27 июня проходит визит в Брест депутатов французского парламента, входящих в состав группы дружбы «Франция - Беларусь». В первый день визита Кристоф Лежён...
 
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