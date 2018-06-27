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Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил о президентских амбициях

28.06.2018 08:29 — Разное | Партизан  
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Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает об участии в выборах президента США в 2020 году.

Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на источник, близкий к бизнесмену.

По его данным, Блумберг планирует баллотироваться от Демократической партии. Также сообщается, что Блумберг планирует потратить $80 млн на помощь демократам во время выборов в Конгресс США и тем самым заручиться их поддержкой в будущем.

Источник CBS, близкий к Блумбергу, отметил, что решение участвовать в выборах может быть связано с сожалением бизнесмена из-за того, что он не принял участие в президентской гонке в 2016 году. По словам собеседника CBS, Блумберг чувствует, что мог бы победить на выборах в 2016 году или не дать выиграть Дональду Трампу.

В январе 2016 года Блумберг заявлял о том, что готов участвовать в выборах президента США, однако потом изменил свое решение. Блумберг также раздумывал об участии в президентских выборах в 2008 и в 2012 годах.

Как отмечает издание, в случае выдвижения, экс-мэр Нью-Йорка, которому сейчас 76 лет, станет самым старым и богатым кандидатом в президенты США в истории. По данным Forbers, его состояние оценивается в $50,9 млрд. Блумберг — учредитель и владелец одноименного информационного агентства. С 2002 по 2013 год он был мэром Нью-Йорка. Его полномочия на этом сроке трижды проливались.

 
 
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Американский предприниматель и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг раздумывает об участии в выборах президента США в 2020 году.
 
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