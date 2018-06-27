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Ким Чен Ын казнил своего генерала из-за военного пайка
В Северной Корее по распоряжению Ким Чен Ына казнили генерал-лейтенанта Хён Чу Сона.
Об этом сообщает Daily Mail.
Высокопоставленного офицера расстреляли на территории военной академии в Пхеньяне.
Он был признан виновным по статьям «Превышение полномочий», «Содействие врагу» и «Антипартийная деятельность».
Причиной для высшей меры наказания стало то, что генерал раздал своим войскам и их семьям на ракетодроме Сохэ дополнительный паек.
Служащим предоставили дополнительную тонну топлива, 580 килограммов риса и 750 килограммов кукурузы.
Как отмечает издание, этот поступок «привел в ярость» Ким Чен Ына.
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В Северной Корее по распоряжению Ким Чен Ына казнили генерал-лейтенанта Хён Чу Сона.
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