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Ким Чен Ын казнил своего генерала из-за военного пайка

28.06.2018 08:26 — Разное | Партизан  
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В Северной Корее по распоряжению Ким Чен Ына казнили генерал-лейтенанта Хён Чу Сона.

Об этом сообщает Daily Mail.

Высокопоставленного офицера расстреляли на территории военной академии в Пхеньяне.

Он был признан виновным по статьям «Превышение полномочий», «Содействие врагу» и «Антипартийная деятельность».

Причиной для высшей меры наказания стало то, что генерал раздал своим войскам и их семьям на ракетодроме Сохэ дополнительный паек.

Служащим предоставили дополнительную тонну топлива, 580 килограммов риса и 750 килограммов кукурузы.

Как отмечает издание, этот поступок «привел в ярость» Ким Чен Ына.

 
 
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В Северной Корее по распоряжению Ким Чен Ына казнили генерал-лейтенанта Хён Чу Сона.
 
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