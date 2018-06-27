Ким Чен Ын казнил своего генерала из-за военного пайка

Об этом сообщает Daily Mail.





Высокопоставленного офицера расстреляли на территории военной академии в Пхеньяне.





Он был признан виновным по статьям «Превышение полномочий», «Содействие врагу» и «Антипартийная деятельность».





Причиной для высшей меры наказания стало то, что генерал раздал своим войскам и их семьям на ракетодроме Сохэ дополнительный паек.





Служащим предоставили дополнительную тонну топлива, 580 килограммов риса и 750 килограммов кукурузы.





Как отмечает издание, этот поступок «привел в ярость» Ким Чен Ына.