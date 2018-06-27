За гранью: В Беларуси выросло количество людей, живущих менее, чем на 50 USD в месяц

Согласно официальной статистике, в целом количество бедняков, которые ежемесячно владеют суммой меньше бюджета прожиточного минимума (то есть 203,4 рубля) уменьшилось. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения или около 531 тысячи человек. Годом ранее – 5,8% или около 551 тысячи человек.





Между тем наблюдается парадокс: число тех, кто ежемесячно живет на сумму в половину бюджета прожиточного минимума увеличилась: с 0,2% или около 19 тысяч человек в первом квартале прошлого года до 0,3% или около 28, 5 тысяч человек в этом году .



