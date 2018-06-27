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За гранью: В Беларуси выросло количество людей, живущих менее, чем на 50 USD в месяц

28.06.2018 08:17 — Разное | Партизан  
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Увеличилось количество белорусов, проживающих на половину бюджета прожиточного минимума (половина БПМ – 101,7 рублей) и менее.

Согласно официальной статистике, в целом количество бедняков, которые ежемесячно владеют суммой меньше бюджета прожиточного минимума (то есть 203,4 рубля) уменьшилось. За чертой бедности в первом квартале этого года находилось 5,6% населения или около 531 тысячи человек. Годом ранее – 5,8% или около 551 тысячи человек.

Между тем наблюдается парадокс: число тех, кто ежемесячно живет на сумму в половину бюджета прожиточного минимума увеличилась: с 0,2% или около 19 тысяч человек в первом квартале прошлого года до 0,3% или около 28, 5 тысяч человек в этом году .

Тех, кто живет на 100 рублей и менее, в Минске, Гродненской и Брестской областях нет совсем. А вот в Гомельской таких людей – 1,1% населения или почти 15,6 тысячи человек (1,1%), в Могилевской 6,3 тысячи человек (0,4%), передает "Белсат".

 
Теги: Минск
 
 
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Увеличилось количество белорусов, проживающих на половину бюджета прожиточного минимума (половина БПМ – 101,7 рублей) и менее.
 
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