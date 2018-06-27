Итальянский «Милан» отстранен от еврокубков

Интерфакс со ссылкой на пресс-службу УЕФА. Об этом сообщаетсо ссылкой на пресс-службу УЕФА.





Причина - нарушение финансового Fair Play. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).





По итогам этого сезона «Милан» занял шестое место в серии А и должен был выступить в Лиге Европы.





За свою историю «Милан» семь раз выигрывал Лигу чемпионов (ранее турнир назывался Кубок европейских чемпионов), два раза - Кубок обладателей Кубков УЕФА (с 1999 турнир упразднен), пять раз - Суперкубок УЕФА.