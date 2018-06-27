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Итальянский «Милан» отстранен от еврокубков
Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить на два сезона (2018/2019 и 2019/2020) от участия в еврокубках итальянский «Милан».
Об этом сообщает
Причина - нарушение финансового Fair Play. Отмечается, что решение может быть обжаловано в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS).
По итогам этого сезона «Милан» занял шестое место в серии А и должен был выступить в Лиге Европы.
За свою историю «Милан» семь раз выигрывал Лигу чемпионов (ранее турнир назывался Кубок европейских чемпионов), два раза - Кубок обладателей Кубков УЕФА (с 1999 турнир упразднен), пять раз - Суперкубок УЕФА.
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Арбитражная палата УЕФА по финансовому контролю клубов приняла решение отстранить на два сезона (2018/2019 и 2019/2020) от участия в еврокубках итальянский «Милан».
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