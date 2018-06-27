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Адвокат: Гульнара Каримова содержится в тюрьме в трех часах езды от Ташкента

28.06.2018 08:03 — Разное | Партизан  
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Швейцарский адвокат дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа в сопровождении двух коллег прилетел в Ташкент. Юристы намерены встретиться со своей клиенткой, в 2015 году приговоренной к пятилетнему заключению и находящейся под следствием по другому делу. Манжа также рассчитывает на встречу с президентом Узбекистана, передает centralasian.org.

Манжа впервые встретился со своей клиенткой в декабре 2016 года, но в течение последующих полутора лет не имел возможности увидеться с ней лично. Вторая встреча произошла в апреле этого года в здании Генпрокуратуры Узбекистана.

По словам адвоката, первые два с половиной года жизни в неволе Гульнары Каримовой (при жизни ее отца – президента Ислама Каримова – Ред.), заключенной под стражу четыре года назад, были очень тяжелыми. Как сообщил Манжа, сейчас Каримова «содержится в тюрьме приблизительно в трех часах езды от Ташкента». По его информации, положение Гульнары Каримовой в заключении и отношение к ее делу в целом немного улучшились после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. Тем не менее, считает адвокат, ситуация его клиентки остается «очень плохой».

Манжа рассказал, что Каримову «мучает неопределенность в ее деле». По его словам, во время встречи в апреле у Каримовой отмечались перепады настроения, усталость. Ей мешало сосредоточиться на беседе влияние лекарственных препаратов. "Но она полна мужества и отрицает выдвигаемые против нее обвинения", – сказал швейцарский адвокат.

Адвокат Каримовой полагает, что единственным человеком, имеющим возможность серьезно изменить положение Гульнары Каримовой в тюрьме, является нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. ​Он отметил, что уже дважды обращался к властям с просьбой разрешить ему встретиться с главой государства.

​Юрист называет уголовное дело, возбужденное в 2012 году в Швейцарии в отношении Гульнары Каримовой и еще шести узбекистанцев, очень сложным. Он считает, что в нем невозможно найти конструктивное решение, игнорируя интересы Каримовой.

В июле 2017 года Генпрокуратура обнародовала подробности ее уголовного дела. По этим данным, приговором областного суда по уголовным делам Ташкента в августе 2015 года Каримова была признана виновной в ряде преступлений, в том числе в содействии организованной преступной группировке, хищениях, вымогательствах, растрате государственных средств и уклонении от уплаты налогов, и приговорена к пяти годам лишения свободы. Как говорилось в официальном заявлении, против нее возбуждено другое дело, в рамках которого она обвиняется в завладении чужым имуществом, нарушении таможенного законодательства, правил торговли, сокрытии иностранной валюты, легализации доходов и фальсификации документов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Швейцарский адвокат дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой Грегуар Манжа в сопровождении двух коллег прилетел в Ташкент. Юристы намерены...
 
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