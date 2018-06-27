Адвокат: Гульнара Каримова содержится в тюрьме в трех часах езды от Ташкента

Манжа впервые встретился со своей клиенткой в декабре 2016 года, но в течение последующих полутора лет не имел возможности увидеться с ней лично. Вторая встреча произошла в апреле этого года в здании Генпрокуратуры Узбекистана.





По словам адвоката, первые два с половиной года жизни в неволе Гульнары Каримовой (при жизни ее отца – президента Ислама Каримова – Ред.), заключенной под стражу четыре года назад, были очень тяжелыми. Как сообщил Манжа, сейчас Каримова «содержится в тюрьме приблизительно в трех часах езды от Ташкента». По его информации, положение Гульнары Каримовой в заключении и отношение к ее делу в целом немного улучшились после прихода к власти президента Шавката Мирзиёева. Тем не менее, считает адвокат, ситуация его клиентки остается «очень плохой».





Манжа рассказал, что Каримову «мучает неопределенность в ее деле». По его словам, во время встречи в апреле у Каримовой отмечались перепады настроения, усталость. Ей мешало сосредоточиться на беседе влияние лекарственных препаратов. "Но она полна мужества и отрицает выдвигаемые против нее обвинения", – сказал швейцарский адвокат.





Адвокат Каримовой полагает, что единственным человеком, имеющим возможность серьезно изменить положение Гульнары Каримовой в тюрьме, является нынешний президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. ​Он отметил, что уже дважды обращался к властям с просьбой разрешить ему встретиться с главой государства.





​Юрист называет уголовное дело, возбужденное в 2012 году в Швейцарии в отношении Гульнары Каримовой и еще шести узбекистанцев, очень сложным. Он считает, что в нем невозможно найти конструктивное решение, игнорируя интересы Каримовой.



