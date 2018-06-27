Александр Алесин о голосовании Беларуси по Приднестровью: Хочется дешевого российского газа

В минувшую пятницу, 22 июня, Генассамблея ООН приняла большинством проект резолюции, призывающей к немедленному и полному выводу из Приднестровья российских военных, входящих в состав миротворческих сил на неподконтрольной Кишиневу территории. За документ, подготовленный Молдовой с помощью Румынии, Украины, Грузии, Канады, Литвы, Латвии и Эстонии проголосовали 64 страны, против выступили 15, а 83 воздержались. Среди голосовавших против — Беларусь, Армения, Куба, Иран, Никарагуа, Сирия, Венесуэла.





Лучше Кремль не злить





Thinktanks.by — Все дело в том, что в России очень сильны критические настроения в отношении Беларуси — почему союзник по ОДКБ и участник Союзного государства не поддерживает политических мер России? А голосование в ООН по такому вопросу — это военно-политическая мера, и, конечно, в таком вопросе России особенно чутка к поведению союзников. Думаю, что в данном случае, учитывая не совсем ясную ситуацию в белорусско-российских отношениях, Александр Лукашенко предпочел не нарываться на недовольство России. Очевидно, что в процессе решения в высших эшелонах российской власти находится несколько важных для Лукашенко вопросов. Думаю, он решил пожертвовать малым, чтобы выиграть нечто более крупное». Почему Минск, спорадически демонстрирующий самостоятельность внешней политики, оказался в компании вышеуказанных стран, объясняет военный эксперт Александр Алесин. «Это наименее дорогой для Беларуси поступок — демонстрация союзнической верности Кремлю без особого ущерба себе, в толпе других голосующих. То, что покритикуют на Западе, так это не привыкать, - сказал Александр Алесин в интервью— Все дело в том, что в России очень сильны критические настроения в отношении Беларуси — почему союзник по ОДКБ и участник Союзного государства не поддерживает политических мер России? А голосование в ООН по такому вопросу — это военно-политическая мера, и, конечно, в таком вопросе России особенно чутка к поведению союзников. Думаю, что в данном случае, учитывая не совсем ясную ситуацию в белорусско-российских отношениях, Александр Лукашенко предпочел не нарываться на недовольство России. Очевидно, что в процессе решения в высших эшелонах российской власти находится несколько важных для Лукашенко вопросов. Думаю, он решил пожертвовать малым, чтобы выиграть нечто более крупное».





Во имя чего





«Нечто более крупное», по мнению Александра Алесина, есть дополнительными газовыми льготами, чтобы, «так сказать, все-таки нас уравнять, потому что Россия постоянно откладывает введение единого рынка энергоносителей в ЕАЭС, а Минск, думаю, хочет получить раньше эту льготу для себя». «Ведь цена на газ для нашей неэффективной экономики чрезвычайно важна, так как очень серьезно влияет на цену продукции. Тем более, население полностью не оплачивает газ, перекрестное субсидирование накладывает большие расходы на предприятия-производители. В результате на российском рынке часто мы просто неконкурентоспособны по цене. Лукашенко очень четко все считает — если где-то надо публично продемонстрировать свою самостоятельность и если это не влечет за собой сколь-нибудь серьезных последствий, то он это делает, если публичное подтверждение лояльности может принести хоть небольшой, но дивиденд, то сделает и это тоже», - отметил Александр Алесин.





Кишинев сам не определился с Приднестровьем





По мнению эксперта, позиция Минска не повлияет на неплохие в общем-то отношения Беларуси и Молдовы, так как «с позицией Кишинева тоже не все просто» «Президент Игорь Додон не высказывает особого рвения по конфликтному вопросу, хотя он, конечно, фигура больше декоративная, а реальная власть принадлежит премьер-министру страны Павлу Филипу. Отсутствие однозначного в политической элите Молдове отношения к Приднестровью, думаю, в том числе и позволило Минску такое вот действо», - полагает Александр Алесин.





Стоит отметить, что «в основном миротворческие силы в Приднестровье состоят уже из местного населения». «После того, как Украина и Молдова стали препятствовать ротации российских кадров, Москва поступила очень просто — стали призывать на службу местных жителей. Российские военные берут на службу людей с двойным гражданством, российским и Приднестровской Молдавской республики — там очень много граждан с двумя паспортами. Если выводить российские войска, то уйдут в основном младшие офицеры и командиры, а рядовой состав — он почти весь из жителей Приднестровья, - отмечает эксперт. - Учитывая количество оружия, которое там имеется, вывод войск может породить новый конфликт, разворошить замороженный. Что охраняет контингент? Там колоссальные склады вооружения, боеприпасов — вот что опасно. Если это оружие попадет в руки радикалов, причем с обеих сторон, может возникнуть опасное противостояние хорошо вооруженных людей».





Справка. Приднестровье, более половины жителей которого составляют русские и украинцы, требовало выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, так как в регионе опасались присоединения Молдовы к Румынии. В 1992 году Кишинев попытался силой вернуть Приднестровье в состав Молдовы, попытка не удалась — Приднестровская Молдавская республика стала неподконтрольна Молдове. В 2006 году в ПМР прошёл референдум, на котором за присоединение к России, по официальным данным, проголосовали 97,2 % избирателей. В марте 2014 года Верховный совет Приднестровья попросил Госдуму России разработать закон, который позволил бы принять непризнанную республику в состав России. В ПМР проживает чуть более полумиллиона человек.