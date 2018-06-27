ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

​Международный профсоюзный форум «ТЕМП» собрал более 200 активистов

28.06.2018 09:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Как работает молодёжь на белорусских предприятиях? Сегодня профсоюзные активисты из 16 стран ознакомятся с условиями труда на заводах в Ивацевичах, Бобруйске и Рогачёве.

Это часть обширной программы международного профсоюзного форума «ТЕМП». Накануне делегаты побывали во Дворце Независимости. Молодёжь провели по всем залам. Показали уникальную выставку фотографий из личного архива Президента Беларуси. По дороге знакомили с тонкостями международного протокола.

Форум собрал более двухсот молодых активистов. До конца недели они изучат условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов в Беларуси.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
До конца недели они изучат условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов в Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разобрались: вражда Apple и Samsung времён Стива Джобса завершилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика