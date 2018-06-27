​Международный профсоюзный форум «ТЕМП» собрал более 200 активистов

Как работает молодёжь на белорусских предприятиях? Сегодня профсоюзные активисты из 16 стран ознакомятся с условиями труда на заводах в Ивацевичах, Бобруйске и Рогачёве.

Это часть обширной программы международного профсоюзного форума «ТЕМП». Накануне делегаты побывали во Дворце Независимости. Молодёжь провели по всем залам. Показали уникальную выставку фотографий из личного архива Президента Беларуси. По дороге знакомили с тонкостями международного протокола.

Форум собрал более двухсот молодых активистов. До конца недели они изучат условия труда, льготы и гарантии для молодых специалистов в Беларуси.