ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тематический эфир ко Дню Независимости на ОНТ

28.06.2018 09:44 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Ко Дню Независимости и 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал ОНТ приготовил для своих зрителей тематический эфир.

3 июля в 9:55 ОНТ начнёт прямую трансляцию военного парада и праздничного шествия, посвящённого Дню Независимости. Те, кто по каким-то причинам не сможет следить за событиями утром, в 21.00 смогут посмотреть телеверсию.

В течение дня в выпусках «Наших новостей» (7:00, 09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00) запланированы прямые включения с праздничных площадок Минска и областных центров. Кроме того, на связь выйдут корреспонденты телеканала ОНТ из Москвы, Брюсселя, Германии…

На протяжении дня телезрители увидят сразу несколько тематических рубрик. Например, рубрика «Мы – Беларусь» расскажет о вехах нашей истории на пути к Независимости, а «Парадный расчёт» познакомит с образцами военной техники, которые состоят на вооружении белорусской армии и будут представлены на параде ко Дню Независимости в Минске. Необычный формат ждёт и рубрику о погоде. Из уст Дмитрия Рябова зрители узнают, какими были погодные условия во время освобождения Минска и областных центров Беларуси, а также самую актуальную и интересную информацию о погоде.

Праздничные торжества и гулянья ведущие будут освещать не только в студии новостей по улице Коммунистическая 6, но и из выездной студии на проспекте Победителей, живыми декорациями которой станут праздничный город, музей Великой Отечественной войны, стела «Минск – город-герой». В расширенном – часовом формате – в 20:00
выйдет вечерний выпуск «Наших новостей».

Что касается тематического кинопоказа, в 7:15 на телеканале ОНТ – любимая зрителями советская лирическая комедия «Белые Росы». В 9:15 в эфире ОНТ – четырехсерийный художественный фильм «В июне 41-го». Лента о Великой Отечественной войне снята по мотивам повести Олега Смирнова «Июнь». В главной роли – Сергей Безруков. Героическую тему в 16:20 продолжит фильм «В бой идут одни старики» – легендарная картина Леонида Быкова о поющей эскадрилье.

В 18:20 ОНТ покажет военную драму «Чаклун и Румба» Андрея Голубева. Лента расскажет о фронтовой судьбе одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора Чаклуна и его четвероногого помощника – специально обученной овчарки по кличке Румба.

В 22:30 зрителей ждёт масштабный гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», в котором калейдоскопом пройдут все регионы страны и выступления их уроженцев. С высоты птичьего полёта праздничную программу будут вести Денис Курьян и Марина Грицук, а на сцене – Дмитрий Максимович и Екатерина Тишкевич. Фишкой проекта станут разнообразные дуэты состоявшихся и прогремевших на всю страну артистов с представителями разных областей Беларуси.

На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, Виктория Алешко, Искуи Абалян, Александр Патлис, юные звёздочки телепроекта ОНТ «Талент краiны», а знаменитый оперный баритон, солист Большого театра Илья Сильчуков споёт вместе с 12-летним Ярославом Соколиковым.

В гала-концерте примут участие «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич и другие красавицы – финалистки конкурса. Пройдёт и традиционная акция «Споём гимн вместе». Затем небо раскрасит красочный фейерверк, а после него зрители увидят вторую часть концерта – молодёжную дискотеку, участниками которой станут группа «Радиоволна», AURA, Сергей Соболь и AlenHIT, Анна Шалютина и многие другие.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ко Дню Независимости и 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал ОНТ приготовил для своих зрителей тематический эфир.
 
Новости дня
Новости разные
 
Разобрались: вражда Apple и Samsung времён Стива Джобса завершилась
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.06.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Варяг-пресс
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Mlife
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Чачэрскi веснiк
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Лидская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Прамень
Раёны весник
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
28.06.2018
Варяг-пресс
Газета Авангард
Чачэрскi веснiк
Свислочская газета
Светлы шлях
Слуцк Город
Прамень
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика