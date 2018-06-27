Тематический эфир ко Дню Независимости на ОНТ

Ко Дню Независимости и 74-й годовщине освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал ОНТ приготовил для своих зрителей тематический эфир.



3 июля в 9:55 ОНТ начнёт прямую трансляцию военного парада и праздничного шествия, посвящённого Дню Независимости. Те, кто по каким-то причинам не сможет следить за событиями утром, в 21.00 смогут посмотреть телеверсию.



В течение дня в выпусках «Наших новостей» (7:00, 09:00, 13:00, 16:00, 18:00, 20:00) запланированы прямые включения с праздничных площадок Минска и областных центров. Кроме того, на связь выйдут корреспонденты телеканала ОНТ из Москвы, Брюсселя, Германии…

На протяжении дня телезрители увидят сразу несколько тематических рубрик. Например, рубрика «Мы – Беларусь» расскажет о вехах нашей истории на пути к Независимости, а «Парадный расчёт» познакомит с образцами военной техники, которые состоят на вооружении белорусской армии и будут представлены на параде ко Дню Независимости в Минске. Необычный формат ждёт и рубрику о погоде. Из уст Дмитрия Рябова зрители узнают, какими были погодные условия во время освобождения Минска и областных центров Беларуси, а также самую актуальную и интересную информацию о погоде.

Праздничные торжества и гулянья ведущие будут освещать не только в студии новостей по улице Коммунистическая 6, но и из выездной студии на проспекте Победителей, живыми декорациями которой станут праздничный город, музей Великой Отечественной войны, стела «Минск – город-герой». В расширенном – часовом формате – в 20:00

выйдет вечерний выпуск «Наших новостей».

Что касается тематического кинопоказа, в 7:15 на телеканале ОНТ – любимая зрителями советская лирическая комедия «Белые Росы». В 9:15 в эфире ОНТ – четырехсерийный художественный фильм «В июне 41-го». Лента о Великой Отечественной войне снята по мотивам повести Олега Смирнова «Июнь». В главной роли – Сергей Безруков. Героическую тему в 16:20 продолжит фильм «В бой идут одни старики» – легендарная картина Леонида Быкова о поющей эскадрилье.

В 18:20 ОНТ покажет военную драму «Чаклун и Румба» Андрея Голубева. Лента расскажет о фронтовой судьбе одного из миллионов простых солдат Великой Отечественной – сапера Федора Чаклуна и его четвероногого помощника – специально обученной овчарки по кличке Румба.

В 22:30 зрителей ждёт масштабный гала-концерт «Беларусь – адзiная Радзiма», в котором калейдоскопом пройдут все регионы страны и выступления их уроженцев. С высоты птичьего полёта праздничную программу будут вести Денис Курьян и Марина Грицук, а на сцене – Дмитрий Максимович и Екатерина Тишкевич. Фишкой проекта станут разнообразные дуэты состоявшихся и прогремевших на всю страну артистов с представителями разных областей Беларуси.

На сцену выйдут Анатолий Ярмоленко, Алена Ланская, Анастасия Тиханович, Виктория Алешко, Искуи Абалян, Александр Патлис, юные звёздочки телепроекта ОНТ «Талент краiны», а знаменитый оперный баритон, солист Большого театра Илья Сильчуков споёт вместе с 12-летним Ярославом Соколиковым.

В гала-концерте примут участие «Мисс Беларусь – 2018» Мария Василевич и другие красавицы – финалистки конкурса. Пройдёт и традиционная акция «Споём гимн вместе». Затем небо раскрасит красочный фейерверк, а после него зрители увидят вторую часть концерта – молодёжную дискотеку, участниками которой станут группа «Радиоволна», AURA, Сергей Соболь и AlenHIT, Анна Шалютина и многие другие.