|
Google для серьёзных: ИТ-гигант запретил сотрудникам «троллить» друг друга
Google решила навести порядок в рабочей коммуникации и запретила работникам дискриминировать друг друга и «нарушать рабочую продуктивную среду»,
Следить за соблюдением обновлённых правил станут добровольные модераторы из числа сотрудников Google. Нововведения наделили их более широкими правам, чем ранее.
Ранее санкциям ИТ-гиганта подвергались работники, которые публиковали «сомнительные» посты в личных блогах и соцсетях. Компания впервые заявила о контроле за внутренней коммуникацией. Источники WSJ отметили, что провинившиеся сотрудники могут лишиться доступа к определённым внутренним форумам.
Напомним, в 2017 году работу в Google потерял разработчик Джеймс Дамор — после того, как
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Google решила навести порядок в рабочей коммуникации и запретила работникам дискриминировать друг друга и «нарушать рабочую продуктивную среду», сообщает vc.ru со...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)