Google для серьёзных: ИТ-гигант запретил сотрудникам «троллить» друг друга

Google решила навести порядок в рабочей коммуникации и запретила работникам дискриминировать друг друга и «нарушать рабочую продуктивную среду», сообщает vc.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.





Следить за соблюдением обновлённых правил станут добровольные модераторы из числа сотрудников Google. Нововведения наделили их более широкими правам, чем ранее.

Ранее санкциям ИТ-гиганта подвергались работники, которые публиковали «сомнительные» посты в личных блогах и соцсетях. Компания впервые заявила о контроле за внутренней коммуникацией. Источники WSJ отметили, что провинившиеся сотрудники могут лишиться доступа к определённым внутренним форумам.