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Google для серьёзных: ИТ-гигант запретил сотрудникам «троллить» друг друга

28.06.2018 09:09 — Разное | dev.by  
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Google решила навести порядок в рабочей коммуникации и запретила работникам дискриминировать друг друга и «нарушать рабочую продуктивную среду», сообщает vc.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

Google для серьёзных: ИТ-гигант запретил сотрудникам «троллить» друг друга

Следить за соблюдением обновлённых правил станут добровольные модераторы из числа сотрудников Google. Нововведения наделили их более широкими правам, чем ранее.

Ранее санкциям ИТ-гиганта подвергались работники, которые публиковали «сомнительные» посты в личных блогах и соцсетях. Компания впервые заявила о контроле за внутренней коммуникацией. Источники WSJ отметили, что провинившиеся сотрудники могут лишиться доступа к определённым внутренним форумам.

Напомним, в 2017 году работу в Google потерял разработчик Джеймс Дамор — после того, как опубликовал манифет против принятой в компании культуры найма, поощраяющей культурное и идеологическое разнообразие.

 
 
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Google решила навести порядок в рабочей коммуникации и запретила работникам дискриминировать друг друга и «нарушать рабочую продуктивную среду», сообщает vc.ru со...
 
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