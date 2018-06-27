Певица Елка приедет в Минск с большим концертом

Каждый минский концерт Елки проходит при аншлаге и запоминается зрителям энергетикой и атмосферой. Очередное выступление певицы состоится 6 ноября в 20.00 в столичном Prime Hall.



Фото предоставлено организаторами

Свои концерты Елка называет «квартирниками»: здесь всегда душевно и по-домашнему тепло и уютно. Со сцены артистка делится самым сокровенным со зрителями: рассказывает истории из жизни, иронизирует над собой и исполняет любимые поклонниками песни. Искренность и сердечность артистки на концертах часто называют впечатляющим исключением в мире шоу-бизнеса.

— В какой-то момент у меня случилось чёткое понимание того, с каким ощущением должен уходить зритель с моего концерта. И это не камень на душе. О камнях позаботится жизнь, подкинет нам неприятных приключений. А я хочу, чтобы в диалоге со мной зритель получал немного надежды. И чтобы на эти два часа он отключался от всего груза, которым сопровождается наша жизнь, — комментирует Елка.

Всю карьеру Ёлки можно разделить на два периода: «до» и «постпровансовский». В 2011 году вышла песня «Прованс», которую по праву считают началом нового этапа в творчестве певицы. Примечательно то, что 4 месяца эту композицию не хотели брать в эфир радиостанции, а сама Елка признается, что первоначально не хотела записывать песню. «Прованс» был назван лучшим хитом первой половины 2011 года: трек прочно закрепился на вершинах хит-парадов, а видео на YouTube стало одним из самых просматриваемых русскоязычных клипов. Журнал «Time Out» внес песню в список «100 песен изменивших нашу жизнь», а журнал «Афиша» включил композицию в список самых ярких и запомнившихся российских поп-хитов за последние 20 лет.

На протяжении карьеры Елку неоднократно признавали самой ротируемой певицей СНГ. «На большом воздушном шаре», «Около тебя», «Грею счастье», «Навсегда», «Мир открывается», «Впусти музыку» — занимали высшие точки во всех хит-парадах СНГ. В копилке Ёлки семь статуэток премии «Золотой граммофон», премии телеканала «RU-TV» и «Песня года», а также полноформатные альбомы «Город обмана» (2005), «Тени» (2006), «Этот великолепный мир» (2008), «Точки расставлены» (2011), «#Небы» (2015) и концертный альбом «#2» (2015).

Виртуозный живой звук, отменный вокал и сочетание евро-попа и ритм-н-блюза во всевозможных конфигурациях, максимальная отдача и удивительная атмосфера — вот что ждет зрителей 6 ноября.

Когда: 6 ноября, 20.00. Где: Prime Hall. Сколько: от 63 до 123 рублей. Купить билет