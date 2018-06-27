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​МВД задержало организатора нелегального канала переправки мигрантов через Беларусь

28.06.2018 10:00 — Разное | ОНТ  
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД обнаружили канал переправки нелегальных мигрантов через Беларусь в ЕС под видом футбольных болельщиков, сообщает МВД.

Правоохранители задержали гражданина Бангладеш, который причастен к организации незаконной миграции из Бангладеш через Беларусь в страны Евросоюза. У него нашли три тысячи долларов и 3,8 тысяч евро, полученные в качестве платы за «услуги».

Двое помощников иностранца, также граждан Бангладеш, были задержаны. Способ незаконных действий был такой: один из подельников приобретал билеты на футбольные матчи в Москве. По ним нелегалы оформляли ID-карты болельщиков и без нарушений закона прибывали на российскую территорию. Далее «болельщики» приезжали в Беларусь, откуда через Литву планировали попасть в Европу.

По сведениям, которые имеются у сотрудников ГУБОПиК, в настоящее время в Москве могут находиться около сотни граждан Бангладеш, которые намерены нелегально попасть в Евросоюз.

Обстоятельства противоправной деятельности выясняются. В следственные органы переданы документы для возбуждения уголовного дела.

 
 
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Сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД обнаружили канал переправки нелегальных мигрантов через...
 
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