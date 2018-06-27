​«Купаловские дни» открываются в Минске

28 июня 1942 года произошла самая загадочная смерть в белорусской культуре: покончил с собой народный поэт Янка Купала.

На столичном Военном кладбище на возложение цветов соберутся родственники Купалы и современные поэты. А вечером в Архикафедральном костёле отслужат святую мессу. Вспоминать Купалу будут и в Армении. В Ереване открывается выставка «У краiну гор i бурных рэк». Завершатся памятные акции на малой родине поэта в Вязынке 7 июля (в день рождения поэта).